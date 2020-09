Coronavirus.- La Policia Local de Simat de la Valldigna denuncia 16 persones per no portar la mascareta

L'Ajuntament ha recordat en un comunicat que l'ús de la mascareta és obligatori per a aquelles persones majors de sis anys en qualsevol espai, tant obert com a tancat, i solament quedaran exemptes aquelles persones que patisquen malalties incompatibles amb el seu ús, durant la realització d'activitats físiques, en les activitats infantils i juvenils d'oci o en la naturalesa, o espais a l'aire lliure fora dels nuclis de població, platges i piscines.

L'alcalde de Simat, Víctor Mansanet, ha recalcat que és "necessari" complir les mesures per a evitar la propagació de la Covid-19 i, per tant, ha advertit: "Serem contundents amb les persones que no respecten les indicacions".