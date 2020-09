Suárez considera adecuados los refuerzos en el curso para niños con necesidades especiales

En una sesión plenaria del parlamento asturiano y en una interpelación del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, Suárez ha defendido la planificación que se está realizando en Asturias en esta materia.

Después de que Blanco lamentase que estos niños son los "grandes olvidados", Suárez ha dicho que la atención a estos alumnos es una "prioridad" para el Principado. En Asturias hay once centros de educación especial.

Explicó Suárez que precisamente este lunes hubo una reunión con el Servicio de Salud asturiano para aclarar cuestiones pendientes relativas a los protocolos específicos para esos centros.

En otro punto del orden del día, la diputada de Podemos Nuria Rodríguez fue muy crítica con la gestión de Educación y acusó a Suárez de "recortar" en lo referente a la contratación de profesionales de atención a la diversidad.

"Por más que lo repita no va a ser verdad, no hay recorte", le contestó la consejera de Educación. Rodríguez retó entonces a Suárez a que le desmintiese que el 90 por ciento de las plazas convocadas son a media jornada. Suárez no se refirió a este asunto.