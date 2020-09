Les restes trobades en un mitjó permeten detindre l'autor d'un robatori en una farmàcia al 2017 a Alacant

La Comissaria ha explicat que els fets es remunten al 2017, quan agents del grup Operatiu de Policia Judicial de la Comissaria de Districte Centre d'Alacant van iniciar una investigació per un robatori amb força en una farmàcia del barri de Miguel Hernández (antic José Antonio) on el presumpte autor va accedir de matinada després de fracturar la reixa d'una de les finestres.

Una vegada en el seu interior, el presumpte autor va aconseguir obrir la caixa registradora i sostraure 650 euros. Posteriorment va abandonar el local però es va deixar oblidat un mitjó que portava posat en una mà per a evitar que les seues empremtes foren localitzades.

A partir d'ací, els agents de la Brigada de Policia Científica van realitzar en el lloc una Inspecció Ocular Tècnic Policial on van arreplegar la mostra del mitjó oblidat, que després de ser analitzat en el laboratori, va permetre donar amb la identitat del presumpte autor tres anys després del robatori.

Arran del resultat de la mostra analitzada per Policia Científica, els investigadors del Grup Operatiu de Policia Judicial de la Comissaria de Districte Centre d'Alacant, van reprendre la investigació i van realitzar les gestions tendents a esbrinar el parador de la persona identificada pel seu ADN, comprovant que en l'actualitat es trobava ingressada en un centre penitenciari per fets similars, per la qual cosa els agents es van desplaçar fins al lloc per a prendre-li declaració i imputar-li un presumpte delicte de Robatori amb Força en les coses.

De totes les gestions practicades es va donar compte al Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia de la ciutat d'Alacant.

Gràcies al treball d'investigació realitzat per a obtindre resultats positius de diferents mostres analitzades en el Laboratori Territorial d'ADN de la Brigada Provincial de Policia Científica, de la Prefectura Superior de Policia de València, s'ha aconseguit aclarir en les últimes setmanes, cinc delictes de robatori amb força i un de robatori amb violència comesos en els anys 2017 i 2018, en identificar als autors pel seu ADN, per la qual cosa es practicaran noves detencions.

Els avanços tecnològics dels quals disposen les Forces i Cossos de Seguretat permeten als agents seguir treballant en la feina de casa d'investigació, no abandonant-la en cap instant malgrat que transcórrega el temps, aportant noves proves en qualsevol moment que determinen l'esclariment dels fets.