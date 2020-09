La tierna fotografía de Risto Mejide enseñando a andar a la pequeña Roma

Es sin lugar a dudas uno de esos momentos que todo progenitor está deseando que llegue, porque parece algo tan simple que no hubiese que enseñarlo, algo tan instintivo que no hará falta ayuda. Y sin embargo, por la última publicación de Risto Mejide, vemos que eso no es así.

Y es que el presentador de Todo es mentira ha subido una preciosa imagen a su Instagram que ha enternecido a más de 50.000 de su 1.200.000 seguidores. Y no es para menos, porque se trata de cómo está intentando que la pequeña Roma comience a andar.

Ocurrió a la par que aquellos vídeos que subió Laura Escanes a sus stories en la red social en los que se podía ver a su hija, quien está a pocas semanas de cumplir su primer año de vida, gateando por el césped y que tanto encandilaron a sus fans.

Ahora, sin embargo, la instantánea muestra cómo Mejide no ha podido aguantar más y, sombrero puesto por las altas temperaturas que hemos tenido estos días hasta la llegada de las lluvias, ha cogido de las manitas a su hija y ha intentado que dé sus primeros pasos.

"Paseando a Miss Roma", escribe el presentador de 45 años, haciendo referencia a la famosa película Paseando a Miss Daisy. La pequeña, ataviada con un vestido estampado de flores, se ha ganado con sus bracitos alzados y las piernas soportando su peso por primera vez a las amistades de sus padres.

Así se encuentran en la publicación multitud de comentarios de conocidos de Mejide y Escanes como Edurne, Cristina Cifuentes, Rosa Tous, Grace Villarreal o Marta Flich, todas ellas respondiendo con diferentes emoticonos de corazón o de ojos arrobados de amor a la publicación.

Este verano, además, Risto Mejide aprovechaba una escapada con toda la familia a una casa rural en Girona para también presumir de Julio, su primer hijo, que ya tiene 10 años y que el publicista tuvo durante su relación con su expareja Ruth Jiménez.