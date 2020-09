El 'lifting' de pestañas, la nueva tendencia para mejorar tu mirada

Una de las técnicas que se ha puesto de moda para lucir unas pestañas envidiables es el famoso lifting, que ofrece un efecto más natural y es una gran alternativa a las ya conocidas extensiones. Pero, ¿por qué se ha vuelto tan popular? "A diferencia de la permanente, alisa, estira y alarga las pestañas desde su propia base, para conseguir una mirada más expresiva", destacan desde el centro de estética Estetik’Els.

Se trata de un tratamiento rápido, ya que su aplicación dura aproximadamente de 30 a 45 minutos, que no tiene efectos perjudiciales en el pelo y que puede durar hasta ocho semanas. Es perfecto para aquellas personas que no tengan las pestañas muy largas y que busquen un resultado completamente natural.

¿En qué consiste este tratamiento?

El lifting de pestañas es muy similar a la permanente con la diferencia de que "al erguirse desde la base" las pestañas parecen mucho más largas. Por tanto, es una opción ideal "para elevar y acentuar la curvatura de tus pestañas", explican en la Clínica FEMM de cirugía estética.

Este tratamiento no precisa la aplicación de rulo o pegamento para conseguir el efecto deseado, "por lo que no agrede las pestañas y se puede lucir un rizado natural", añaden. En este sentido, no se necesita una preparación previa antes de aplicar el lifting y la recuperación es inmediata.

Para su aplicación, se utilizan moldes de silicola específicos adaptados a la medida de las pestañas. Después, "se adhieren con un pegamento especial, aplicando sobre las pestañas un gel específico para estirarlas, que debe actuar durante 10 o 12 minutos", subrayan desde el centro Estetik’Els. Se aplica un gel neutralizador durante 10 minutos y, finalmente, se retiran los geles para lucir unas pestañas extra largas.