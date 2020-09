La rehabilitació del Palau de la Música de València es desembossa

La reforma del Palau de la Música va fer ahir un pas més en la seua tramitació administrativa en adjudicar-se el contracte de redacció del projecte per a l'adequació de les instal·lacions per un import de 244.295 euros. El projecte contempla la reforma integral de les sales Iturbi i Rodrigo, així com les obres per a adequar l'auditori per a fer-lo més sostenible i energèticament eficient.

La intervenció preveu també la reparació de l'aplacat de pedra de la façana i l'eliminació de filtracions d'aigua. Ara l'empresa adjudicatària disposarà de tres mesos per a abordar la seua redacció. La regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament, Luisa Notario, va destacar que els terminis administratius s'han reduït “al màxim” gràcies al treball realitzat durant el confinament per a accelerar tots els procediments.

Segons l'Ajuntament, així “es va compensar en part tot el període de l'estat d'alarma en què els terminis es van suspendre, així com el temps perdut a conseqüència de la interposició per part del Col·legi d'Arquitectes d'un recurs que va ser desestimat mesos després pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals”.

Notario va incidir en la “singularitat” de l'edifici, la qual cosa suposa que fan falta solucions tècniques específiques sobre l'acústica de les sales, una qüestió que haurà d'abordar l'empresa adjudicatària amb un certificat acústic específic de cada espai.

El projecte també inclourà la substitució de totes les butaques de les dues sales principals (hauran de tindre propietats ergonòmiques i fonoabsorbents i ser compatibles amb el nou sistema de climatització); la substitució de tots els reflectors acústics, amb les mateixes característiques que les del projecte original, i la substitució dels climatitzadors, sistema hidràulic i sistema de distribució i impulsió de l'edifici.

A més de reparar les filtracions d'aigua en la cúpula del vestíbul i la substitució de vidres trencats, es busca recuperar la imatge original de l'edifici, de García de Paredes mitjançant l'eliminació d’”elements impropis” i l'homogeneïtzació del color de tota la fusteria metàl·lica exterior.

En aquest sentit, Notario ja va avançar fa uns mesos que es realitzarà un estudi sobre la viabilitat d'aplicar una imprimació al vidre de la cúpula del vestíbul “com a mesura d'estalvi energètic, amb la finalitat de reduir la temperatura resultant per la incidència dels raigs de sol”.

L'actuació es completa amb l'actualització de la instal·lació del sistema de detecció i protecció contra incendis, adequat a la normativa vigent; la integració de totes les instal·lacions en un únic sistema de gestió de l'edifici (millorant la domòtica i integrant sistemes de seguretat); i la reparació de les filtracions d'aigua a la sala d'exposicions amb accés directament des de l'antic llit del riu, que actualment està tancada a causa de les humitats.

El PP diu que no obrirà fins a 2023

El grup popular a l'Ajuntament de València va lamentar ahir que “es complisquen les pitjors previsions sobre el Palau de la Música” i que aquest “no puga obrir les seues portes abans de 2023”, una situació que va atribuir a “la descoordinació, lentitud i falta de diligència del Govern de Ribó i el PSPV”.

La regidora de de el PP, Julia Climent, va assenyalar que la situació del Palau, tancat des de juliol de 2019 per despreniments dels sostres de la sala Joaquín Rodrigo, “és la mostra més evident que l'actual Govern de l'alcalde Ribó actua amb descoordinació” i va criticar que “les obres no començaran abans de l'últim trimestre de 2021”.