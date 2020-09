Indústria, exportacions i construcció seran els pilars de la recuperació

La reactivació econòmica en la Comunitat Valenciana després de la crisi derivada de la Covid-19 vindrà “liderada” per la indústria manufacturera, les exportacions –especialment al mercat europeu– i per la construcció residencial, durant l'últim trimestre d'enguany i ja en 2021.

El turisme, per part seua, registrarà una progressiva recuperació, però no s'espera que puga aconseguir els nivells de 2019 fins dins de dos o tres anys i haurà d'aprofitar aquest període per a dur a terme una reestructuració, modernització i digitalització que el faça més competitiu enfront d'altres destinacions turístiques del Mediterrani (els competidors més directes).

Així es posa en relleu en l'informe sobre la conjuntura econòmica de la Comunitat Valenciana elaborat per Cámara València, que porta per títol Cap a una recuperació de l'economia valenciana en 2021 i que assenyala que, segons les previsions d’Hispalink, l'economia de la Comunitat registrarà en 2021 un creixement del 9%, superant el 7% previst per al conjunt d'Espanya.

No obstant això, la intensitat d'aquesta reactivació econòmica estarà condicionada per l'evolució de la pandèmia en els pròxims mesos, la consecució de vacuna i les mesures que adopten les diferents administracions per a impulsar el consum i generar la confiança necessària, dins i fora d'Espanya, que recolze les decisions d'inversió i de nous projectes, puntualitza la Cambra.

En l'estudi, l'entitat apunta que la reactivació econòmica vindrà de la mà de la indústria manufacturera, sobretot per la recuperació de les branques industrials que més han patit la caiguda de la demanda en 2020 (manufactures de consum i béns intermedis), impulsada no sols per la progressiva recuperació del consum, sinó també per la dels mercats exteriors.

Igual que ja va succeir en l'anterior crisi, els mercats exteriors, i especialment el mercat europeu, tornarà a ser el “motor” de la recuperació econòmica valenciana. La Comunitat Valenciana compta amb més de 7.800 empreses exportadores regulars que exporten el 93% del total, el nombre del qual ha anat creixent gradualment durant l'última dècada.

La seua major grandària, competitivitat i solvència els ha permés ser més resilients en aquesta crisi. Així, el nombre d'empreses exportadores regulars s'ha reduït un 4,2% el primer semestre de 2020 (7.017 empreses), enfront del descens del 8,8% de les no regulars.

També la construcció residencial, inclosa la rehabilitació, tirarà de la recuperació de l'economia valenciana, mentre que les perspectives apunten que l'obra pública es veurà “alentida” a mitjà i llarg termini pel dèficit públic creixent i les necessitats d'ajustos i retallades.

Els serveis no turístics, especialment la distribució comercial i els serveis professionals, telecomunicacions i transports de viatgers, seran així mateix impulsors de la recuperació valenciana.

Perquè eixa esperada recuperació econòmica es consolide a llarg termini, Cámara València avisa que serà necessari un suport a l'exportació, tant de béns com de serveis i tant en valor com en nombre d'empreses exportadores regulars, així com la millora de la imatge d'Espanya en l'exterior, de cara a recuperar com més prompte millor al turista i a l'inversor estranger.