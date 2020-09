Los mayores inician este jueves el curso en Andalucía mientras siguen aislándose clases en los colegios

Después de que el pasado jueves reabrieran las aulas de los centros de Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria y Educación Especial, este jueves le toca el turno a los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos y Artísticas elementales, mientras que el día 21 lo harán los de las enseñanzas artísticas superiores e Idiomas.

En total, son 944.570 los alumnos que el jueves 15 inician el curso 2020-2021 en 2.250 centros de Andalucía, si bien a partir de 3.º de la ESO y en adelante, los centros podrán establecer medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, sincrónica –una parte de los estudiantes en las aulas y la otra parte siguiendo las clases de forma telemática en tiempo real– o semipresencial, para garantizar así las condiciones de seguridad frente a la Covid-19.

Y mientras, siguen conociéndose casos de colegios que han tenido que poner en cuarentena algunas de sus clases como consecuencia de nuevos contagios. Así, el CEIP Manuel Alonso, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), suspendió este lunes las clases de Infantil ante el positivo de cuatro docentes, con la previsión por parte de Educación de retomarlas la próxima semana. En otro municipio sevillano, el de Casariche, su alcalde, que ha decidido aislarse en su domicilio tras sufrir síntomas a la espera de someterse a la prueba pertinente, ha pedido a la Junta "la suspensión temporal de la actividad docente presencial, como mínimo durante septiembre".

También un alumno del colegio Pedro Simón Abril, en La Línea de la Concepción (Cádiz), ha dado positivo asintomático en la prueba del coronavirus, por lo que toda su clase ha sido puesta en cuarentena por protocolo. Igualmente se han tenido que poner en cuarentena cuatro clases de dos centros de Málaga (en la capital y en el municipio de Villanueva del Trabuco).

La historia se ha repetido en la provincia de Córdoba, donde se han aislado a los alumnos de siete clases correspondientes a tres colegios y dos escuelas de Educación Infantil tras el positivo de seis alumnos. Y en Huelva, el CEIP Tres de Agosto ha decidido dividir una clase en dos aulas durante esta semana tras el positivo de un alumno.

"En el colegio nadie se va a contagiar"

A pesar de estas nuevas incidencias, la Consejería de Educación y Deporte insiste en que "en el colegio nadie se va a contagiar", por lo que confían en que la falta de asistencia a los centros sea "muy poquita". Si bien la Junta va a esperar a que finalice el periodo de adaptación que se la ha concedido a los colegios, del 10 al 15 de septiembre, para determinar la incidencia real de la falta de asistencia, que se conocerá con más exactitud a finales de esta semana.

Así lo aseguró la viceconsejera del ramo, Mari Carmen Castillo, que rechazó la idea de la "improvisación" por parte de su departamento. "No tenemos una situación de drama. Hay mucho ruido, muchos nervios, pero está todo controlado", manifestó Castillo, que también pidió a los estudiantes que este jueves comienzan el curso que después de haber estado en un grupo de convivencia escolar sin mezclarse con los demás "no pueden irse toda la tarde con todos los que no comparten en el instituto sin mascarilla".

En cuanto a los más pequeños, la viceconsejera afirmó que "nuestros niños van al fútbol, a la natación, al inglés, a cumpleaños, pero todo el riesgo está en el cole... Creo que no, de hecho, creo que en el colegio es donde vamos a estar más seguros. En el colegio nadie se va a contagiar, otra cosa es que venga contagiado".

Por último, Castillo descartó un escenario en el que se vuelvan a cerrar todos los colegios, apostando más por los cierres parciales.