Cantabria convocará un concurso de traslados en Atención Primaria para paliar el "déficit" de profesionales

Así lo ha anunciado este lunes en el primer Pleno del Parlamento de Cantabria del nuevo periodo de sesiones el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), al ser interpelado por Vox sobre las soluciones del Gobierno ante el "colapso" que, según esta formación, sufre la Atención Primaria en Cantabria.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha afirmado que, si sigue así la situación de la Atención Primaria, en "dos meses" habrá un "hundimiento" del sistema, una situación ante la que ha acusado a Rodríguez de limitarse a "tocar el violín" mientras ese "Titanic" se hunde.

El consejero ha afirmado que las "catastrofistas" palabras del portavoz de Vox están "muy alejadas de la realidad" y ha asegurado que la Atención Primaria en Cantabria "sigue funcionando" y dando servicio a la ciudadanía pese a las "incomodidades" que se dan durante el verano, en los que se "acentúa" la "presión" sobre el sistema y se acrecienta la falta de profesionales por, entre otras cuestiones, las vacaciones del personal sanitario.

Rodríguez ha afirmado que esta situación se da todos los años y "gobierne quien gobierne". Y es que, según ha dicho, un 33% se acoge a este "derecho constitucional" de vacaciones en los meses de julio, agosto y septiembre.

Además, a ello se suma una causa "sobrevenida" como son las bajas por enfermedad, que, según ha indicado, afectan a un 7% de la plantilla, o la actual situación "extraordinaria" derivada por la pandemia, que ha hecho que "un buen número de profesionales" sean "especialmente vulnerables" y no pueden pasar consulta.

"NO HAY MÉDICOS PARA CONTRATAR" EN ATENCIÓN PRIMARIA

El titular de Sanidad ha asegurado que en Cantabria no se están contratando más médicos de familia y pediatras de Atención Primaria no por falta de "voluntad" o "problemas presupuestarios" -que "no hay", según ha dicho- sino porque "no hay médicos para contratar", una situación "generalizada" en el conjunto de España y en los principales países de la UE.

Según ha dicho, las bolsas del Servicio Cántabro de Salud en estas especialidades están "vacías".

Pese a las "muchísimas dificultades" que, según ha reconocido, existen, Rodríguez ha reivindicado que este verano solo han quedado por cubrir 12 vacantes de médico de familia (de un total de 506 plazas existentes) y 8 de pediatras de Atención Primaria (de las 85 plazas que hay), algo que, según ha dicho, se debe a que los facultativos han elegido otros destinos.

Además, ha aludido a la imposibilidad de incrementar las plazas en Atención Primaria por las "restricciones" en la reposición de profesionales que hay vigentes. "Ya me gustaría", ha dicho el consejero.

Rodríguez ha negado que el déficit de estos facultativos en Cantabria se deba a cuestiones salariales y ha asegurado que los profesionales de Atención Primaria en la comunidad, en comparación con el conjunto del país, "no están mal pagados".

CONTRATACIÓN DE MÉDICOS NO ESPECIALISTAS Y RECOLOCACIONES

Lo que el consejero "no descarta" es tener que contratar a graduados en Medicina que no tengan la especialidad de médico de familia o pediatría para hacer frente a ese "déficit" de profesionales como -ha dicho- están haciendo otras comunidades autónomas.

También se ha referido a la posibilidad de "recolocaciones" de los efectivos existentes, aunque ha advertido que si ello se lleva a cabo se hará de tal forma que todos los centros de salud queden atendidos "de la mejor forma posible" sin dejar desatendidas a las zonas rurales.

De esta forma, ha descartado derivar facultativos de las zonas rurales, menos pobladas, a los grandes núcleos de población. "Esa no es una opción para el Gobierno de Cantabria. Antes recurriríamos a revisar las dotaciones de los dispositivos de Urgencias que quitar médicos de las zonas rurales", ha avisado.

MEDIDAS SANITARIAS

Antes de la interpelación al consejero, y también en relación con sanidad, el Pleno ha rechazado, por la mayoría de PRC y PSOE, en la Cámara una iniciativa del PP, enmendada por Cs, en la que se pedía, entre otras medidas, un refuerzo en el número de rastreadores, test masivos a la población, un plan de refuerzo en Atención Primaria y equipos de protección individual (EPIs) para el personal sanitaria.

Regionalistas y socialistas han votado en contra al considerar que se trata de una propuesta "desfasada" en algunas de sus peticiones, que son un "corta y pega" de propuestas anteriores y que "llegan tarde", tal y como ha manifestado la portavoz del grupo socialista, Noelia Cobo.

Además, Cobo ha tildado esta propuesta de "desacertada" y también la diputada regionalista, Ana Obregón, ha expresado el rechazo de su grupo a algunas medidas que se demandan, principalmente la realización de test masivos a la población.

Y es que a juicio de la regionalista de "poco sirve" esta medida que se plantea para luchar contra la pandemia cuando alguien puede dar negativo en una y poco después contagiarse y dar positivo.

Sí considera que es "útil" realizar esas pruebas a personas que hayan estado en contacto con personas que han dado positivo en COVID-19, algo que -ha dicho- ya está haciendo el Gobierno de Cantabria.

Obregón ha señalado que en Cantabria se están realizando 230 PCR por cada 1.000 habitantes y es, según ha indicado, la quinta comunidad que más pruebas de este tipo hace.

En cuanto al refuerzo de rastreadores, Cobo y Obregón han subrayado la labor que está realizando el Gobierno de Cantabria en la formación y contratación de personas para llevar a cabo esta tarea.

En ese sentido, Cobo ha defendido que el Gobierno de Cantabria está contratando y formando rastreadores en función de las necesidades que se plantean y ha señalado que ya se cuenta con 138 personas formadas y contratadas para ello. En este sentido, ha contrapuesto el volumen de rastreadores que hay en la comunidad con el de otros territorios en los que gobierna el PP, como, por ejemplo, en Murcia.

En este sentido, el diputado del PP César Pascual le ha demandado a la socialista que clarifique cuántas de esas personas formadas están ejerciendo efectivamente de rastreadores, algo que, según el parlamentario popular, es un "misterio que nadie sabe".

También regionalistas y socialistas han reivindicado el trabajo que está realizando de forma genérica el Gobierno regional y, concretamente, la Dirección General de Salud Pública, para controlar la pandemia y luchar contra los contagios masivos, tomando para ello, según ha reconocido Obregón, "decisiones complicadas", como los cordones sanitarios levantados en Santoña o en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega, a cuya población ha transmitido su apoyo.

Obregón ha señalado que, aunque "no están contentos", los datos de Cantabria en relación a la pandemia (contagios, hospitalizados y pacientes en UCI) "no son tan malos", más teniendo en cuenta que durante este verano la comunidad ha experimentado un incremento de población, que en esta época estival ha "rozado" el millón y medio de habitantes.

La regionalista ha reconocido que la apertura de la economía "implica una serie de riesgos" y que éstos "se están materializando" pero cree que hay que "intentar asumirlos" para que la economía "siga" y considera que se debe buscar un "equilibrio".