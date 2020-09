Baltar niega estar en una trama para derrocar a Jácome y afirma que el pacto con DO en la Diputación "sigue vivo"

Así lo ha trasladado esta mañana en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, tras una reunión con el portavoz y "máximo representante de DO en la Diputación", Miguel Caride -líder de los díscolos contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO)-, y el vicepresidente del organismo supramunicipal por DO, Armando Ojea -único afín al regidor-, el primero le transmitió "tajante" y "contundentemente" que el acuerdo continúa "vigente" para mantenerlo -a Baltar- como presidente y poder aprobar, así, los presupuestos a finales de este mes.

"Fue un pacto PP y DO, no únicamente con Jácome, que otorgaba estabilidad" a la provincia, ha referido Baltar, quien, además, ha insinuado que si el vicepresidente Ojea "vota en contra" de las propuestas acordadas en la junta de gobierno provincial de hoy, le retirará dichas competencias al tratarse de una "máxima pérdida de confianza".

Sobre la suspensión del trato en el Consistorio debido a la incriminación al propio alcalde por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos del partido DO, el también líder del PP provincial ha destacado que "se le dio una oportunidad para aclarar" dichos "comportamientos", un asunto "suficientemente grave", pero que no lo hizo "ni a los miembros de su grupo ni a al partido que estaba cogobernando -los populares-", a la vez que ha abundado que cree "que no va dar explicación alguna": "Tiene la pelota en su tejado y parece no estar por la labor de buscar una solución".

Acerca de una posible moción de censura entre PP y PSOE que aparte a Jácome del Gobierno municipal, Baltar ha manifestado que es un tema que "está sobre la mesa y, en el caso de que el alcalde no renuncie", no van a "inventar ningún mecanismo", aunque también ha hablado de "nuevas estrategias" para "llevar el Ayuntamiento".

Con todo, esta vía se tratará "en 10, 12, 15 días" ya que, por ahora, desde el PP provincial van a darle a Jácome otra "oportunidad" y "esperar" a "cambios en las próximas horas o días" por si desea ofrecer más explicaciones de las que ya aportó la semana pasada en rueda de prensa, donde se negó a desvelar públicamente las cuentas de DO limitándose a exponer que la mayor parte del dinero recibido lo destina a su televisión privada, Auria TV.

BALTAR NIEGA HABER CONVENCIDO A LOS DÍSCOLOS DE DO

"Vamos a hablar con aquellos que tengan la mayoría" en el Ayuntamiento, ha referido Baltar sobre los díscolos, cuatro en estos momentos, "los que deben marcar la estrategia", que superan en apoyos a Jácome y su único sustento municipal, Armando Ojea -también teniente de alcalde desde la pasada semana-: "La situación está provocada por él (por el alcalde) en el sentido de aferrarse a la Alcaldía".

"Con los otros concejales ni tomé un café, ni los saludé nunca, ni tengo sus móviles... tuve la máxima lealtad con Jácome como alcalde", se ha defendido Baltar a raíz de las acusaciones vertidas sobre él por supuestamente haber convencido a los críticos del regidor para que intentasen sacar a este del Ayuntamiento, a la vez que ha recordado que la última vez que habló con líder de DO fue el pasado lunes: "Le hicimos ver que no había cumplido su palabra de exhibir todos estos temas que salían de dudosa legalidad".

En la misma línea que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien declaraba que él "no sería un estorbo" si estuviera en la situación de Jácome, hoy su homónimo en la Diputación ha suscrito sus palabras: "En el momento en el que la mayor parte de mi grupo no está conmigo, me voy, esa es la democracia".

De hecho, 24 de los 27 ediles de la Corporación local votaron a favor de la dimisión del alcalde a través de una moción no vinculante presentada por el BNG en el pleno del pasado viernes. En la votación participaron 26 porque había renunciado Mario González.

"EN OURENSE NO HAY ALCALDE"

Al ser preguntado por la carta que Feijóo envió a todos los alcaldes de las grandes ciudades gallegas menos al de Ourense, también se sumó a lo referido por el presidente gallego alegando que la Xunta "se dirige a todos los gobiernos de Galicia", y "en Ourense no hay Gobierno, hay alcalde".

"Esto acaba de empezar, estamos pasando varios capítulos a muchísima velocidad y después nos vamos a quedar sin nada", ha sentenciado Baltar, sobre las dudas alrededor de la futura gobernabilidad en la capital ourensana.