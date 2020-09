Vecinos de La Pilarica de Valladolid denuncian que la Plaza del Encuentro ha sido tomada por varios 'sin techo'

El colectivo vecinal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, apunta que varias personas han hecho de ese lugar su residencia colocando dos jergones que hacen la función de camas y depositando en el entorno sus escasas pertenencias, a lo que se suma la presencia de excrementos y todo tipo de basuras que "convierten la zona en un lugar inhóspito que dificulta la convivencia ciudadana y supone un riesgo sanitario para los vecinos".

Recuerda no obstante que la mendicidad y la indigencia no están penadas en España y deja claro que su denuncia no pretende criminalizar a las personas que se encuentran en esa situación, muy al contrario, pues entiende que son ciudadanos que merecen respeto y que precisan el soporte de los servicios sociales municipales.

Pese a ello, demanda del Servicio de Limpieza Municipal y de la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana una actuación inmediata para solucionar una situación que, a su juicio, "degrada el entorno, dificulta la convivencia, genera riesgos sanitarios y tiene que avergonzarnos como ciudadanos de una sociedad que presume de moderna y solidaria", algo que viene demandando de forma reiterada al Ayuntamiento, sin que hasta el momento se haya producido una actuación satisfactoria.