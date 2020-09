À Punt serà el mitjà oficial de la campanya Pobresa Zero i del Dia Mundial del Comerç Just

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) i la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD) han firmat un conveni per a col·laborar en iniciatives d'interés públic destinades a millorar la situació social de la ciutadania en matèria de justícia social, participació, desenvolupament sostenible, pluralitat, accessibilitat i totes aquelles que es consideren d'interés comú.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha manifestat la seua satisfacció atés que el conveni reflecteix la cooperació entre dos entitats amb "esperit de servici públic". "Estem parlant del treball voluntariós de centenars de persones que des d'àmbits diferents dediquen esforços a la solidaritat, la transformació social, la justícia, els drets humans i el desenvolupament sostenible; persones admirables que lluiten per un món millor".

La CVONGD, per mitjà de les seues organitzacions integrants i els seus propis mitjans, exercirà de font primària de la informació, facilitant a À Punt l'accés a experts, testimoniatges i col·lectius amb els quals treballa, sempre amb el consentiment previ de les persones involucrades.

La seua presidenta, Lourdes Mirón, ha destacat la importància que té per a ells col·laborar amb un mitjà autonòmic com À Punt per la seua capacitat de "col·laborar en la transmissió de missatges i la difusió d'accions i poder visibilitzar" el treball que fan les ONG.

Així mateix, representants qualificats de la CVONGD participaran en accions formatives de la plantilla de la SAMC (periodistes i documentalistes) orientades a l'aplicació del Llibre d'Estil i codis deontològics per a un abordatge informatiu respectuós i transformador de temes com la pobresa, la desigualtat, les migracions i la solidaritat, així com sobre enfocaments informatius davant del discurs de l'odi.

En matèria de continguts infantils i juvenils, À Punt i la Coordinadora col·laboraran en l'elaboració de continguts que transmeten valors positius i ajuden a construir una ciutadania crítica, compromesa i solidària.

Aquest conveni forma part de l'impuls que la Direcció general d'À Punt vol donar a les relacions amb organitzacions de caràcter social. En les pròximes setmanes es formalitzaran uns altres amb Creu Roja i Cáritas.