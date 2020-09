Coronavirus.- Arranca el curs amb normalitat en les universitats públiques valencianes

En el cas de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, les classes han començat presencials per a aquests alumnes; en la de la Universitat d'Alacant comencen online aquesta setmana; en la Jaume I de Castelló (UJI) ja estan en marxa els estudiants de la branca sanitària mentre que els de la Universitat Miguel Hernández d'Elx comencen el 21.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha desitjat un "gran inici" a tota la comunitat universitària en un missatge penjat en xarxes socials, mentre que la titular d'aquest departament, Carolina Pascual, ha destacat la "normalitat" en l'arrancada d'un any acadèmic en el qual s'ha fet un "gran treball" per a començar "en les millors condicions de seguretat i salut per als estudiants i tota la comunitat universitària".

"Hui comença el curs en una situació que no haguérem pensat mesos arrere, però les universitats públiques valencianes, sempre en coordinació amb la Conselleria d'Universitats i la de Sanitat, han realitzat un gran treball per a poder iniciar l'any acadèmic en les millors condicions de seguretat i salut per als estudiants i tota la comunitat universitària", ha subratllat Pascual.

En aquesta línia, Pascual ha subratllat que en la pandèmia els centres van fer un "gran esforç" per a la incorporació online i aquesta experiència "està sent aprofitada per a millorar i complementar la docència presencial". Al seu juí, la coordinació "ens permetrà abordar amb èxit aquest curs i reaccionar davant els possibles escenaris que ens anem trobant".

En un missatge en xarxes socials, des de la UPV han agraït "per endavant a tota la comunitat universitària" l'esforç per a complir les mesures de protecció i han destacat en missatges en xarxes socials que ja està "tot en marxa" i desitja un "bon inici de curs" a l'alumnat.

La UV també ha desitjat un "bon inici de curs" als seus alumnes, als quals recorda que des d'aquest dilluns les biblioteques reobrin el servici de lectura i estudi en sala amb un aforament màxim del 50% per a mantindre les mesures de seguretat per la Covid-19.

15.000 ALUMNES EN AULES VIRTUALS EN LA UA

Per la seua banda, la UA va decidir el divendres passat iniciar la primera setmana únicament amb classes online i la presencialitat només per al professorat, com així ha sigut. "Des de les 8.00 hores s'està conectant tothom i funcionant les aules virtuals, amb una xicotet problema cap a les 9.00 hores, per un pic de connexions simultànies, que ha durat uns minuts i s'ha pogut solucionar", han detallat des de la institució, que admet xicotetes demores, que no han arribat al minut i s'han solucionat sense problemes.

A les 11.40 hores, les connexions a les aules virtuals havien superat els 15.000 estudiants i més de 400 aules obertes "a ple rendiment". En la UA s'han adaptat les més de 500 aules destinades a docència amb noves ferramentes informàtiques, tauletes, webcams i nova tecnologia perquè les classes puguen fer-se de forma no presencial i sincronitzades amb el que es dona en l'aula.

A partir de la setmana vinent ja començaran els torns de presencialitat. Dimarts passat, els alumnes van rebre un comunicat intern amb els seus horaris de classe i amb la recomanació de no anar a la universitat en cas de no tindre assignada hora de presencialitat, per a evitar aglomeracions innecessàries en el campus. D'aquesta forma, sense espai reservat i sense aula presencial s'aconsella no acostar-se al centre, segons han explicat fonts de la UA a Europa Press.

Per la seua banda la UMH, que comença les classes el 21, excepte per als estudiants de primers cursos que començaran el divendres 25, ha llançat un missatge en el qual explica que ha adaptat totes les seues aules per a retransmetre les seues classes en directe mitjançant videoconferència, per mitjà la ferramenta Google Meet i que presenta una aplicació mòbil de reserva de lloc per a l'assistència presencial a classe durant el curs 2020-21.

El protocol dels centres per a adaptar-se al nou escenari que contempla el Ministeri davant l'evolució de la pandèmia de coronavirus inclou mascareta obligatòria i distància d'1,5 metres, amb l'objectiu de "garantir la seguretat de l'alumnat i mantindre l'excel·lència docent", segons es va exposar després de l'última trobada de la consellera amb els rectors.