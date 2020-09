Torrevella treballa per a fer els test serològics a 1.100 professors aquesta mateixa setmana

El consistori s'ha posat a la feina després que divendres passat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) li donara la raó en admetre el recurs presentat per l'Ajuntament contra la Conselleria de Sanitat que prèviament li hauria prohibit la realització d'aquestes proves per falta de competència.

"La justícia ens ha donat la raó", ha recalcat Dolón en declaracions a Europa Press, aquest dilluns, al mateix temps que justificava el recurs en la "imperiosa necessitat" de la mesura: "Teníem una responsabilitat, un compromís i una obligació. La decisió del TSJCV no només confirma que tenim eixa capacitat, sinó que també avala la urgència".

Quant a la data per a la realització d'aquestes proves, el primer edil ha assenyalat que van a intentar que es desenvolupen abans del dilluns de la setmana vinent: "Des d'aquest mateix matí estem intentant engegar tot l'operatiu per a fer totes eixes proves. És l'objectiu principal".

Segons han confirmat fonts municipals, per a aquesta mateixa vesprada, s'ha convocat una reunió amb el Consell Escolar per a intentar engegar l'operatiu".

A més, hui s'ha conegut que uns 40 alumnes de dos col·legis de la ciutat han sigut posats en quarantena per estar en contacte amb casos amb Covid-19. L'alcalde ha incidit en la importància de fer com més prompte millor aquests test: "La intenció de l'equip de Govern és fer-ho al més prompte possible per a donar tranquil·litat i seguretat als pares dels alumnes".