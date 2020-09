Ribó veu insuficient el canvi del Govern amb els romanents en no acabar amb els "corsets" per als ajuntaments

Ribó (Compromís), en declaracions remeses als mitjans, ha defès que allò que realment ha de fer el Govern és derogar la 'llei Montoro' i acabar amb els "corsets" de la regla del despeses per als ajuntaments, sense "cometre errors passats".

Al seu juí, el nou decret limita la regla de despesa per al 2020 quan "l'any més complicat es preveu el 2021", per la qual cosa ha urgit el Govern que s'òbriga a la negociació i compte amb els ajuntaments i amb tots els partits, després que el Congrés tombara la setmana passada el decret que arreplegava l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la cessió a l'Estat dels romanents municipals.

"La rectificació està molt bé, però ha de vindre acompanyada del diàleg i la participació dels ajuntaments", ha insistit davant un decret que veu com un primer pas i una oferta d'inici positiva.

L'alcalde valencià considera imprescindible que el fons de 5.000 milions d'euros al qual es va comprometre el Govern siga assignat als ajuntaments amb lliure disposició i seguint "evidentment" un criteri poblacional.

Ha advertit, per contra, que la proposta d'Hisenda suposa seguir condicionant la despesa dels superàvits a la denominades inversions financerament sostenibles, una cosa que creu que és molt limitada per als ajuntaments perquè davant la pandèmia necessiten fer front a les necessitats urgents.

És més, ha lamentat que la nova oferta no inclou les ajudes a les empreses municipals de transport per al 2020 quan "són de les més perjudicades i provoquen el desquadrament en els números dels consistoris, que no tenen marge per a atendre servicis essencials". "De moment, únicament han rebut ajudes els consorcis de transport de Madrid i Barcelona, quan en la resta de ciutats la situació és molt precària, amb números rojos".

Per tot açò, ha sostingut Ribó, "benvingut siga el Ministeri si vol arreglar la situació generada, però fa falta molt més com a punt de partida: Els ajuntaments hem de ser copartícips de l'eixida d'aquesta crisi, però per a açò necessitem els recursos imprescindibles. Tenim els nostres propis estalvis, els nostres romanents, i el Govern hauria de permetre que els usàrem per a fer front a la crisi".