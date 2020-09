La Oficina de Atención a la Ciudadanía de s'Escorxador abre este martes para altas y cambios de domicilio

En una nota de prensa, Cort ha señalado este lunes que la oficina permanecía cerrada desde que se declaró el estado de alarma. "El objetivo de esta medida es dar respuesta a la gran demanda que hay actualmente de estos servicios", han dicho.

Por otra parte, la OAC de Pere Garau que reabrió el 1 de septiembre sólo para trámites de padrón, a partir de este martes atenderá todos los trámites habituales de una oficina de atención a la ciudadanía: registro general, emisión de certificados, tramitación de la tarjeta ciudadana e información general sin cita previa y trámites padronales siempre con cita previa.

Ante esto, el regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, ha asegurado que la atención a la ciudadanía es "una prioridad absoluta". "Hemos multiplicado contactos con consellerias y ministerios para facilitar el acceso a nuestro padrón de manera que se puedan agilizar trámites como los del Ingreso Mínimo Vital", ha remarcado.

Según Jarabo, la prioridad del Ayuntamiento es "evitar que las familias se ahoguen en gestiones administrativas y realicen sus trámites en el menor tiempo posible". Así, la apertura de la OAC de s'Escorxador permitirá además que los que necesiten darse de alta o modificar su residencia puedan hacerlo más cerca de su domicilio.

Desde el Ayuntamiento han remarcado que se está haciendo un esfuerzo para atender toda la demanda de cita previa por los trámites de altas y cambios de domicilio que hay. Paralelamente a la apertura de las nueve oficinas, lo que supone el aumento de las citas ofrecidas, se está gestionando poder dar citas a las urgencias de forma más rápida.

De este modo, el teléfono de atención a la ciudadanía 010 mujer citas durante su horario (de 14.00 a 23.00 horas) para aquellos casos que sean considerados una urgencia o personas mayores de sesenta y cinco años.

En caso de urgencia también se pueden dirigir directamente a una OAC donde su personal valorará el caso y, en caso de que lo considere oportuno, se gestionará siempre que haya citas disponibles la reserva de una lo antes posible.

A partir del 1 de octubre las OAC de Avenidas y la de Son Moix abrirán hasta las 17.00 horas y podrán asumir más citas diariamente. En el caso de altas y cambios de domicilio no urgentes, se puede seguir pidiendo cita vía web.

El Ayuntamiento ha señalado que, en julio, se hicieron 4.829 trámites padronales, de los cuales 3.024 eran con cita. Cort ha recordado que cada mes un 20% aproximadamente de usuarios no acuden a la cita que tenían concertada y no la anulan, lo que hace que otro ciudadano no pueda obtener.

Por otra parte, ha señalado que para obtener un certificado de empadronamiento no hay cita previa y se puede acudir en cualquier OAC o obtenerlo a través de la sede electrónica con certificado digital o por email a certificatscovid@palma.cat.

También el Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionará directamente con el Ayuntamiento de Palma la remisión de los certificados para la tramitación del ingreso mínimo vital, por lo que el ciudadano no tiene que ir a obtener el certificado a hacia OAC. En julio se expidió 14.355 certificados de empadronamiento sin cita previa en las OAC.