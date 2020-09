Educación quiere trabajar con "empatía" con quien no ha llevado a los hijos a la escuela antes de que actúe la fiscalía

El conseller de Educación en Cataluña, Josep Bargalló, ha explicado que quieren trabajar "con empatía" con las familias que han decidido no llevar a sus hijos a la escuela "antes de enviar la fiscalía".

"Trataremos de convencer a todos de que la escuela es el lugar más seguro y de que sus hijos tienen el derecho a la educación", ha manifestado en la visita a la escuela Joaquín Ryura de Hospitalet de Llobregat. Bargalló ha dicho que la conselleria "cree en la separación de poderes" y ha esperado que la fiscalía "también crea".

En líneas generales, el conseller ha valorado que "a pesar de todo", el curso escolar haya comenzado "con pocas incidencias" y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al mantenimiento de las medidas de seguridad fuera de los centros.

La conselleria no tiene contabilizados cuántos alumnos de los que hoy no han ido a la escuela lo han hecho por "por miedo" a la actual situación de Covid. Bargalló ha señalado que hay "muchas casuísticas" en el absentismo y, entre otros, ha apuntado quelos primeros días se dan también casos de familias que no han vuelto de sus países de origen después del verano y muchas otros.

En todo caso, ha asegurado que se trabajará desde los servicios educativos y sociales con aquellas familias que no han llevado a los hijos a la escuela porque así lo han decidido ante la actual situación de pandemia. No obstante, ha recordado que la ley se aplicará, pero ha puntualizado que este debe ser "el segundo paso".