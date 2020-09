Arranca el termini de les beques de 500 euros al mes per a joves que preparen oposicions de la Generalitat

Com a requisit, els beneficiaris han de ser llicenciades universitaris amb una nota mínima mitjana d'un 7 en el seu expedient. Els interessats poden inscriure's a partir d'aquest dimarts, 15 de setembre, per via telemàtica fins al dilluns 28 de setembre.

En la primera convocatòria es va concedir la beca a 75 joves que optaven a presentar-se a alguna de les 1.700 places de les ofertes d'ocupació pública (OPE) corresponents al 2017, 2018 i 2019. El Consell va destinar una partida de 450.000 euros per a cobrir aquesta iniciativa, amb un total de 466 sol·licituds.

Per a la segona es va augmentar l'edat límit fins als 30 anys i es va reduir la càrrega burocràtica, doncs l'any passat cada aspirant havia d'acreditar documentalment que preparava l'oposició en una acadèmia o amb una persona reconeguda per a aquesta tasca per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), una cosa que ara no cal.

També es va simplificar el càlcul de la puntuació dels expedients acadèmics i es va eliminar l'obligatorietat de presentar-se a la primera prova selectiva d'accés a l'ocupació pública immediatament posterior a la convocatòria.

L'objectiu del 'Programa 500' és afavorir que l'administració valenciana reclute joves qualificats per a injectar "saba nova" en la Generalitat, les plantilles de la qual estan "envellides", segons responsables de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

De fet, més del 60% del personal té més de 50 anys, solament el 15% està per sota dels 42 i a penes el 0,36% té menys de 30. Després de la jubilació de 1.277 persones durant la passada legislatura, la previsió és que en els pròxims quatre anys es retiraran altres 2.186 funcionaris.