Azcón (PP) aplaude que Hacienda suspenda la regla de gasto, pero recalca que "no es suficiente"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta, ha contado que el Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

"Bienvenida sea esa rectificación necesaria, pero no suficiente", ha resumido Azcón. "Era sencillo dialogar con los alcaldes en agosto para llegar, ahora, a algo parecido a lo que propusimos en agosto".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una reunión de la Junta de Portavoces de la FEMP, Azcón ha explicado que esta rectificación "mínima tiene que mejorar" por Hacienda porque se recogen "algunas cosas contables", pero no el fondo para el transporte público, que es el "mayor agujero de las cuentas" de los ayuntamientos, como el de Zaragoza, ni tampoco incluye el reparto de los 5.000 millones de euros sin condicionarlos a entrega de los ahorros.

"Es necesaria, pero no es suficiente la rectificación. No nos conformamos con miseria, pedimos un plan nacional justo con los ayuntamientos, también con el de Zaragoza, y eso no es imposible si no se consideran los problemas de transporte y el reparto de los 5.000 millones de euros sin el chantaje de entregar los ahorros".

Ha aclarado que esta decisión del Ministerio de Hacienda supone que los ayuntamientos puedan disponer de su propio dinero. "Da la razón a los alcaldes y ya los dijimos que era necesario el real decreto exprés y la rectificación tiene que estar bien hecha, con las peticiones de los alcaldes que ya trasladamos en agosto".

En este sentido, ha recordado que dicha propuesta se votó en la FEMP e incluía el fondo de los 5.000 millones y otro extra para el transporte y que los ayuntamientos pudieran disponer libremente de su remanentes, ha remachado.

A su parecer, es un "error" mezclar las ayudas que necesitan los ayuntamientos -los 5.000 millones de euros- con la cuestión contable de repartirlo "solo entre los que tiene ahorros" porque ese condicionante dejaba a Zaragoza fuera y "es lo que tenemos que seguir defendiendo".