Puig creu que "es pot parlar" de prorrogar l'ATE al València CF però amb "compromisos reals" des del club

Aquesta és una qüestió que se'n va a abordar amb l'Ajuntament de València sempre "pensant en l'interés general". "Nosaltres volem que s'acabe l'estadi, el València CF és una referència per a tota la Comunitat Valenciana, mou moltes passions, molta activitat econòmica i social, també sentiments", per la qual cosa no es vol buscar la confrontació.

"Hi ha una qüestió d'intangibles, de sentiments i emocions, i també la qüestió urbanística: en un moment donat les institucions valencianes van ajudar molt al València CF per a aquesta operació de reflotament i el que ha passat fins ara és que no ha complit i això no pot passar sense més", ha advertit.

Puig ha incidit que no vol "en absolut que hi haja cap tipus de confrontació ni buscar solucions dràstiques", però el diàleg "ha de tindre un contrapés clar en solucions concretes, una cronologia concreta de la capacitat de fer el camp possible i també les actuacions que es faran en el Mestalla".

"És el que s'està debatent ara, esperem des del diàleg trobar una solució", ha conclòs el president.