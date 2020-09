Cvirus.- La primera setmana de curs va acabar sense incidències en el 99,9% de grups i amb 12 centres amb confinament

Un total de 12 centres educatius de la Comunitat van acabar la primera setmana de classe amb confinament d'alumnes determinat per les autoritats sanitàries, la qual cosa suposa el 0,6% del total de 1.845, detalla el departament de Vicent Marzà en un comunicat.

En concret, dels quasi 47.000 grups que tenen els centres sostinguts amb fons públics, el 99,93% va seguir les classes presencials sense cap incidència. La Conselleria de Sanitat va determinar el confinament de tot o part de l'alumnat en 32 classes de 12 centres al final de la setmana, amb el que van passar a la modalitat d'ensenyament a distància.

En la província d'Alacant hi ha tres centres amb alumnes confinats de quatre grups, la qual cosa suposa el 0,5% del total de 638. A Castelló, 15 grups de tres centres es van haver de confinar, la qual cosa representa l'1,2% dels 249. I a València, 13 grups de sis centres tenen alumnes confinats, el 0,6% dels 958 sostinguts amb fons públics.

Els alumnes confinats van passar progressivament a l'ensenyament a distància amb l'activació de 'MULAN 21'. Aquest pla compta amb ferramentes de treball telemàtic conformades per 'Web Família', 'AULES' i el servici de videoconferències 'WebEx'

Educació va adquirir quasi 45.000 llicències d'aules virtuals 'WebEx' per a videoconferències en directe. Entre les llicències segures adquirides ja estan comptabilitzades les activacions dels professors substituts dels docents de baixa.

En el cas d'Infantil i Primària no és necessari cap canvi perquè la llicència és una per aula. En Secundària, al professorat interí que entre a treballar per a cobrir una baixa per incapacitat temporal se li adjudicarà una llicència 'WebEx' mentre dure la substitució perquè cree la seua pròpia aula virtual.

Per a passar a la formació a distància, el professorat compta amb l'assessorament dels coordinadors TIC del seu centre. La web de 'MULAN 21' incorpora material d'ajuda i compta amb un telèfon d'assistència tècnica.