Karlos Arguiñano critica a los políticos por su gestión de la pandemia: "Si no se unen ahora, ¿cuándo lo harán?"

Karlos Arguiñano acudió este domingo a Liarla Pardo y habló, entre otras cosas, sobre política y la pandemia. El cocinero no dudó en dar su más sincera opinión sobre el tema, incluso criticando directamente la gestión de la crisis sanitaria que han hecho.

"Lo hacen todo bien de toda la vida y lo han hecho muy bien con el coronavirus; son estupendos. Son lo mejor que tenemos", dijo en tono irónico. "Ellos cobran siempre, son listos de cojones. Hasta cuando se retiran siguen cobrando. Lo tienen muy bien organizado".

"Hay algunos políticos muy zoquetes, que yo no sé cómo han llegado a ese sitio", sentenció hablando con Cristina Pardo. "Hay algunos que no han trabajado nunca, que no tienen estudios, que hacen cosas muy raras, alguno hasta se lleva la tela. ¡Y no se van ni cuando se equivocan!".

"Lo más grave es que tampoco devuelve ninguno lo que se lleva. Y lo peor es que nadie dice nada, cuando deberíamos de estar todo el tiempo reclamándole el dinero robado. ¡Y a eso le llaman democracia!", opinó el chef de Antena 3 y, después, se centró en la pandemia. "Son unos zoquetes. Si no te unes en este caso, ¿cuándo te vas a unir?".

"Están para dirigir un país, pero si no controlan lo suyo, ¿cómo van a dirigir un país? Ya ves que traiciones tienen entre ellos todo el rato", preguntó Karlos Arguiñano. "Me da la sensación de que están muy poco preparados. Todos tienen verborrea, sí, pero la culpa siempre es del otro, la piedra está en el tejado del otro".

"Si hay alguien que se ha caído al río, ¿se tiran solo los de derechas o solo los de izquierdas o se tiran todos a sacarle antes? Se tendrían que tirar todos", extrapoló. "En este caso es lo mismo. ¿No hay forma de unirse par salvar el pueblo, la nación?".