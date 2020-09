Puig diu que "probablement sí" es presentarà a la reelecció com a líder del PSPV

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en Les Notícies del Matí d'À Punt en ser preguntat sobre si es postularà per al càrrec en el pròxim congrés del partit.

"Quasi em sent incòmode, sincerament, parlant d'aquesta qüestió", ha dit, en temps de pandèmia, però ha incidit en tot cas en què a ell li agradaria que hi haguera "la màxima cohesió possible" a la Comunitat Valenciana. "Imagine's en el meu partit", ha afegit.

"El PSPV vol ser reflex d'una societat que vol treballar junta, la màxima estabilitat i cohesió sempre és positiva", ha subratllat.

Respecte a si hi haurà congrés, ha explicat que no sap quan perquè depèn de l'Executiva federal, que ha de plantejar un calendari, però ha tornat a subratllar que en aquest moment la seua "obsessió solament pot ser parar la pandèmia i reactivar l'economia".

Preguntat sobre la seua relació amb el ministre i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha indicat que "ha sigut sempre una relació personal magnífica". "I políticament alguna vegada hem tingut discrepàncies però és la lògica democràtica. Però el respecte, afecte, amistat amb ell és una qüestió de fa molts anys que ens coneixem", ha reiterat.