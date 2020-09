El futur de l'esport i el seu impacte econòmic en l''era postcovid', a debat en un cicle de diàlegs amb experts

Enguany, el tema general que abordaran els cinc diàlegs programats serà el futur de l'esport després de la pandèmia del Covid-19, tant des del punt de vista econòmic com del sanitari.

La pràctica intensa i el seguiment massiu d'activitats esportives són de les coses que més s'han vist i segueixen impactades pel coronavirus i necessitaran adaptar-se a la nova normalitat.

El cicle analitza la importància de l'esport per a la salut de les persones i com a activitat econòmica en les nostres societats, ja que genera renda i ocupació.

Per a açò, els organitzadors comptaran amb deu experts de reconeguda trajectòria professional que comentaran durant els cinc diàlegs programats diferents aspectes relacionats amb l'esport, l'economia i la salut en la realitat postcovid.

La directora de Negoci d'Euroleague Basketball, Roser Queraltó; i el catedràtic i director d'Economia Pública i Benestar de Funcas, Eduardo Bandrés, seran els encarregats d'inaugurar el programa amb un diàleg titulat Els models de negoci dels esports professionals.

En aquest primer diàleg s'analitzarà l'esport professional com a oportunitat de negoci que atrau empreses i inversors que volen diversificar la seua activitat i promocionar els seus productes o marques mitjançant patrocinis.

A més, sorgiran qüestions com qual és el model de negoci més sostenible o si està justificat el volum de recursos que mou l'esport professional.

El control en exclusiva de la difusió de les grans competicions per part de cadenes de televisió o plataformes i l'auge de la indústria d'equipament esportiu, seran també aspectes que apareixeran durant la conversa entre els dos ponents.

Els cinc diàlegs, que tindran lloc en la seu de la Fundació Bancaixa a València entre el 16 de setembre i el 26 d'octubre, estan oberts a totes aquelles persones interessades a compartir una reflexió en profunditat sobre els reptes de l'esport en la nova normalitat.

Per a complir amb les mesures necessàries de seguretat sanitària, enguany s'ha reduït l'aforament a un terç de la seua capacitat, però el públic que ho desitge també podrà seguir la jornada a través de streaming. La inscripció pot fer-se en la pàgina web de l'Ivie tant per a la modalitat presencial com a online.