Coronavirus.- El PP demana realitzar test també en la universitat per a un inici de curs segur

Martínez ha assenyalat que "malgrat que encara hi ha moltes classes no presencials, el prudent a l'inici de curs és dur a terme un diagnòstic abans de l'inici per a poder conéixer la situació real i fer un control del virus, perquè "solament coneixent la radiografia de la situació podrem evitar contagis i rebrots".

D'altra banda, Martínez ha criticat que la consellera Pascual "té abandonat el món universitari amb "temes en l'aire com les beques universitàries, el nou model de finançament o l'incompliment del conveni laboral".