Ana Rosa le da las gracias en directo a Susanna Griso por defenderla de las críticas por su cambio de imagen

La vuelta deAna Rosa Quintana ha estado rodeada de polémica. Esta última semana, la presentadora ha recibido múltiples críticas por su cambio de imagen. Con el flequillo más corto de lo habitual y el pelo liso, Quintana reaparecía en pantalla sorprendiendo a muchos en el inicio de la temporada.

Las redes sociales se incendiaron y, en unas horas, Ana Rosa Quintana fue trending topic en España. Algunos usuarios la comparaban con Esperanza Gracia, otros apuntaban a que la comunicadora se habría sometido a un retoque estético para alisar su rostro.

La cantidad de comentarios negativos sobre el cambio de look de la presentadora de Mediaset fue tal que hasta su compañera de profesión y presentadora del programa de la cadena de la competencia que comparte frnaja horaria,Susanna Griso, salió en su defensa. La comunicadora catalana le dedicó unas palabras de apoyo a Quintana el pasado viernes desde Espejo público.

"Hemos hablado de la imagen y le voy a dar las gracias a mi compañera Susanna Griso que el otro día salió en mi defensa"

"Esta semana una compañera mía, no hace falta que diga el nombre, que arrancaba programa el lunes, ha sido insultada y alguien se ha hecho eco de eso insultos para convertirlo en titular periodístico: que si el bótox, que si se parece a Menganita... ¿Esto es periodismo? ¿Quién decide encapsular esa mierda, con perdón, y convertirla en titular? Los que se llaman periodistas, que creen que eso es noticia porque les da clicks", defendió enfadada Griso.

La protagonista de la historia ha agradecido este lunes en directo el gesto de la presentadora de Espejo público. "Hemos hablado de la imagen y le voy a dar las gracias a mi compañera Susanna Griso que el otro día salió en mi defensa", ha comentado la conductora de El programa de Ana Rosa.

Quintana ha querido dejar claro que no le afectan las críticas y ha añadido: "También te digo, lo que digan en Twitter de mi peinado me toca las narices, es decir, me da exactamente igual, pero agradezco mucho tus palabras", ha sentenciado la presentadora.