Turisme.- La planta hotelera d'Elx tanca l'agost amb una caiguda de l'ocupació de 29,7 punts respecte al 2019

En un comunicat, han detallat que l'ocupació s'ha quedat en el 61,8%, 29,7 punts menys que a l'agost del 2019. "Si bé es millora la dada de juliol, aquesta taxa està molt allunyada dels valors aconseguits en la temporada alta de qualsevol altre any de la història recent en la ciutat", han subratllat.

A més, han reconegut que no han sigut "suficientment efectius" els esforços "per aconseguir clients" i han exposat que "els preus tampoc han aconseguit mantindre el nivell de temporades anteriors". Així, "mentre l'agost del 2019 va obtindre un ingrés mitjà per habitació disponible (revpar) de 65,83 euros, en aquesta ocasió aquest indicador s'ha quedat en 53,30 euros; açò és, 15,53 euros menys", han assenyalat i han explicat que d'eixa manera "la rendibilitat dels establiments s'ha situat sensiblement per sota dels nivells que permeten assegurar la seua sostenibilitat".

Quant a la procedència dels turistes, han indicat que "ha sigut majoritàriament nacional (78,9%), davant d'un 21,1% de viatgers arribats de fora de les nostres fronteres".