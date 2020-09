El emotivo "brindis" de Paz Padilla con su marido dos meses después de su fallecimiento

Desde hace dos meses, no hay momento en el que la mente de Paz Padilla no esté recordando todos los momentos felices que vivió junto con su marido, Antonio Juan Vidal, antes de su fallecimiento. Y como la presentadora siente que él está continuamente a su lado acompañándola, no ha dudado en hacerle partícipe de su última publicación.

Ya hace unas semanas, la gaditana dejó claro en un emotivo mensaje que el cáncer que padeció el protagonista masculino de su "corta historia de amor pero muy intensa" no iba a hacer que le olvidase ni mucho menos. "Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando", se reafirmó.

Y lo está llevando a rajatabla. Padilla sabe que tocan momentos difíciles, por eso siempre que puede quiere sentir que él está ahí, con ella y con su hija, Anna Ferrer, y con las amistades que compartieron. De ahí la publicación de este domingo que ha encantado a cerca de medio millón de personas (de los casi dos millones de seguidores que tiene).

Se trata de un pequeño gif en un idílico atardecer andaluz -el mismo en la que le despidió junto a sus seres queridos diciendo que "cada último rayo de sol" fue por él- en el que se puede ver cómo seis copas (parece que) llenas de champán brindan en un bucle eterno.

"Brindamos por ti en la cima de nuestro sueño, tú también estabas", son las hermosas y muy sentidas palabras de Paz Padilla quien ya contó en Sálvame Deluxe que cuando su marido murió lo primero que hizo fue precisamente este gesto, brindar con los suyos por el alma del gaditano.

No cabe duda de que todos le echan de menos y, ahora que en pocos días se cumplirán dos meses de su muerte, pesan más que nunca aquellas palabras que pronunció Padilla en el programa de Telecinco para romper su silencio.

"No se me ha muerto mi marido, se ha muerto mi alma gemela, el amor de mi vida", aseguró poco antes de desvelar cómo se despidió de él: "No quería que muriera en un hospital, porque ahí ayudan a vivir y no a morir. Así que, en casa, puse una foto de mi madre, esencia de lavanda y velas. Yo le decía todo el rato 'te quiero, cariño; ven a por mí, pero cuando me toque, eh, antes no'".