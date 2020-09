Denuncien l'agressió d'un intern a quatre treballadors en la presó d'Albocàsser

Segons ha explicat en un comunicat, els fets es van produir en el departament d'aïllament, quan un dels interns amb "extrema violència" va destrossar la cel·la i, amb dos cristalls trencats, va atacar els funcionaris ferint tres d'ells, dos amb "importants" corts.

Un altre dels funcionaris va resultar ferit amb una possible fractura de la mà pels colps rebuts de l'intern, segons el sindicat, que ha afegit que tots ells van ser atesos en un primer moment per la infermera del centre, atés que la presó "manca de metge durant el cap de setmana a causa de la falta de personal sanitari", per la qual cosa van ser derivats a l'hospital de la capital castellonenca "davant la gravetat de les ferides".

ACAIP ha assenyalat que aquesta és una de les agressions "més greus" que es produeixen en el centre penitenciari i, des de la secció sindical, entenen que "evitable". Segons ha subratllat, la direcció i l'equip tècnic van decidir fa poc més d'un mes "relaxar" les mesures de seguretat i passar a l'intern a un règim de vida "més lax a pesar de tindre un dels pitjors expedients penitenciaris amb diverses agressions a funcionaris".

"Aquesta mesura no va ser ben rebuda i desaconsellada pels funcionaris del departament d'aïllament, entre els quals es trobaven els ferits, ja que el propi intern havia amenaçat en diverses ocasions amb agredir funcionaris", ha assenyalat el sindicat.

"GRAN CONFLICTIVITAT"

Des de la secció sindical d'ACAIP Albocàsser s'ha denunciat any rere any la "gran conflictivitat" de la presó d'Albocàsser, "trobant-se entre les més conflictives del país".

ACAIP vé demanant adaptar, millorar i modernitzar l'administració penitenciària perquè els funcionaris puguen desenvolupar el seu mandat constitucional de l'article 25.2 en "les millors condicions", amb més personal, "sent considerats agents de l'autoritat i rebent la formació necessària per a açò".