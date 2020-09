La creació de noves empreses creix un 15,6% a la Comunitat Valenciana i dobla la mitjana nacional

El nombre d'empreses noves creades a la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost va créixer un 15,6% en relació al mateix mes de l'any passat, fins a arribar a les 772 noves societats, davant les 668 inscrites a l'agost del 2019. La pujada és quasi el doble de la registrada en el conjunt del país, on la mitjana creix un 8,4%.

En aquest temps, solament Madrid (1.256), Andalusia (1.068) i Catalunya (1.065) van superar en nombre a la regió valenciana, la quarta en el rànquing. La següent en la llista, Galícia, queda ja molt lluny, amb 248 operacions comptabilitzades.

Així es reflecteix en l'Estadística Mercantil que elabora el Col·legi de Registradors i que apunta a una "evident millorança" a la Comunitat Valenciana, després dels primers mesos de pandèmia, on la constitució de societats va arribar a registrar una caiguda del -62,5% a l'abril. Al maig el descens va ser del -45,3% i va passar a ser del -19,1% al juny, per a després al juliol anotar un lleu creixement de el +1'3%, que corona ara a l'agost amb una pujada del 15,6%.

D'aquesta manera, l'informe constata que les conseqüències del confinament per la Covid-19 i la consegüent paralització de les activitats considerades no essencials no ha impedit tornar a xifres positives a l'agost, després de cinc mesos de descensos. De fet, un total de huit comunitats autònomes tanquen l'agost en positiu, per altres nou que ho fan en negatiu.

Per la seua importància en termes de volum d'empreses constituïdes sobre el total d'Espanya, destaquen les pujades d'Andalusia (+24,8%), Comunitat Valenciana (+15,6%) i Madrid (+10%). En el cas concret de la Comunitat Valenciana, que protagonitza una part significativa de l'activitat econòmica espanyola, el recorregut mostra una "evident millorança".

En el conjunt del país, l'abril marcava una forta caiguda del 72,1%, mentre al maig baixava un 56,4%. Al juny i juliol començava la recuperació, amb descensos del 10% i 3,4% respectivament. D'ací es va passar al 8,4% en positiu del passat mes d'agost, gràcies a les 5.863 operacions registrades.