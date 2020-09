El preu dels turismes d'ocasió a la Comunitat Valenciana cau a l'agost el 16,3% respecte al mateix mes del 2019

Alacant va ser la província de la Comunitat on més va baixar el preu dels turismes d'ocasió en comparació del mateix mes de l'any passat, concretament un -17% (9.723 euros) i Castelló on menys, un -14,4% (10.263 euros). Per la seua banda, en la província de València el preu va descendir un -15,8% i es va situar en 10.339 euros.

En comparació del mes de juliol, el preu mitjà dels turismes d'ocasió va descendir un -2,12% a la Comunitat Valenciana, mentre la mitjana nacional va repetir els mateixos preus que el mes anterior.

A la Comunitat, les vendes les va liderar la província de València 6.962 unitats venudes, seguida d'Alacant amb 6.567 operacions. Castelló per la seua banda va ser la que menys activitat va registrar amb 1.765 turisme d'ocasió venuts a l'agost.