El conseller de Educació en el inicio de curso en Cataluña: "Habrá incidencias pero sabemos cómo las hemos de tratar"

Tres escuelas no han abierto puertas este lunes en el primer día del curso 2020-2021. Dos por positivos de Covid entre el profesorado y una tercera por una plaga de avispas, segün ha explicado en Catalunya Ràdio el conseller de Educació, Josep Bargalló.

Las escuelas que han tenido que retrasar el inicio de curso por un positivo entre los docentes y la consecuente cuarentena de una parte importante del profesorado son la Ridolaina de Montellà i Martinet y el centro Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts.

A estos dos casos conocidos se ha sumado el Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa, donde se ha detectado una plaga de avispas y donde se espera que las clases puedan comenzar el miércoles.

"Sabemos que habrá incidencias pero sabemos cómo las hemos de tratar y estamos preparados", ha dicho.

Un 30% de escuelas por encima de los 20 alumnos por clase

En el primer día de clases, Bargalló ha explicado que se mantiene en un 30% el porcentaje de grupos de la escuela pública que no han alcanzado la ratio de 20 alumnos per aula. Ha afirmado que se podrían haber contratado más profesores "si la situación presupuestaria fuese otra" pero ha defendido que es la primera crisis económica "en la que el Departament no recorta sino que contrata".

Este lunes había 56 profesionales, no solo docentes, con un positivo por Covid y 217 (incluyendo los positivos) en cuarentena. El conseller ha afirmado que de todos los casos de los que tienen constancia el pasado viernes tienen sustituto este primer día de clase.

Preocupa una cierta "relajación" de los profesores

Bargalló ha explicado que uno de los aspectos que les preocupa es una "cierta relajación" del profesorado cuando no estén con alumnos. De hecho, ha indicado que los positivos que se han dado en los centros que no han podido comenzar las clases tendrían que ver con esto. Por otra parte, también ha expresado la preocupación porque este relajamiento se dé en las familias fuera del centro.

Actividades deportivas y extraescolares

En este sentido, ha explicado que trabajan con la Secretària General de l'Esport para revisar las recomendaciones y normativas deporte por deporte "para ver su adaptación al deporte escolar". El conseller ha pedido a las familias que sean igual de exigentes que con la escuela con las actividades que sus hijos tienen fuera de los centros y ha hecho una llamada a la responsabilidad.

Ha defendido el trabajo hecho desde la conselleria y ha afirmado que los cambios en las instrucciones son consecuencia de la situación de pandemia. "No ha fallado nada, ha fallado que estamos en una pandemia que varía", ha manifestado. En este sentido, ha afirmado que seguramente se tendrán que añadir nuevas instrucciones a lo largo del curso.

Compra de mascarilla transparentes para maestros

En cuanto al material de protección, ha concretado que se han adquirido hasta 800.000 mascarillas quirúrgicas y la misma cantidad de otros tipos. Además, se están comprando mascarillas transparentes –acabadas de homologar- para que las puedan usar profesores que tienen alumnos que leen los labios o en otras circunstancias en las que son necesarias.

Por otro lado, ha reconocido que la jornada intensiva es una cuestión "que está encima de la mesa" pero no solo en pandemia sino a largo plazo. Con todo y con eso, ha dicho que se ha de estudiar desde diferentes perspectivas y ha rechazado que esta organización sea la mejor analizada desde todas estas perspectivas.

Un 11% menos de coches salen de Barcelona el primer día de clase



Un 11,66% menos de coches menos que el año pasado han salido del área metropolitana de Barcelona la mañana de este lunes, coincidiendo con el inicio del curso escolar, ha explicado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Hasta las 10.00 horas, después de un fin de semana de tres días para muchas personas a causa de la Diada, han salido de la ciudad 108.159 vehículos, lo que supone un 3,26% más que el lunes de la semana pasada.

En el mismo periodo, han entrado al área metropolitana 132.469 vehículos: una cifra casi idéntica a la del lunes anterior (-0,8%) e inferior a la del inicio del curso pasado (-10,95%).

Colau pide al Govern más docentes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este lunes a la Generalitat más docentes para "garantizar ratios" y al Estado que facilite bajas a padres y madres en caso de cuarentena.

En una serie de tuits en el primer día de escuela, ha asegurado que Barcelona ha puesto "todos los recursos para garantizar una reapertura segura de las escuelas".

Avui és un dia molt especial per a milers de nens i nenes: per fi tornen a les escoles!



La alcaldesa ha asegurado que el curso empieza con dificultades y nervios, pero ha dicho que hay que hacer lo posible para que salga adelante con la mayor normalidad posible, y ha subrayado la función "insustituible" de la escuela.