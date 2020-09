Cvirus.- El DOGV publica la pròrroga del confinament de Benigànim durant set dies més

La Conselleria de Sanitat ha decidit prorrogar les mesures excepcionals adoptades per a aquest municipi com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i després d'analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus.

La consellera, Ana Barceló, va explicar la passada setmana que "continuaran estant vigents les mesures en el municipi una setmana més per a salvaguardar i protegir la salut de tots els veïns i veïnes i evitar la propagació del virus".

La situació epidemiològica "ha millorat, encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus", va afegir.

D'aquesta manera, continuarà el confinament perimetral a la població de Benigànim, permetent-se, en tot cas, la circulació de persones residents dins del municipi; s'estableix fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar i els actes de culte es realitzaran fins a un terç de la capacitat d'aquests llocs, sempre respectant les normes de seguretat d'ús de la mascareta i distanciament social.