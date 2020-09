Detinguda una dona per estafar més de 310.000€ a una altra després de fingir ser advocada a Orpesa

La dona, veïna de Castelló i natural de Tunísia, està acusada d'un delicte d'estafa continuada. La denunciant, natural d'Egipte i resident a Orpesa, va conéixer a l'arrestada, qui deia ser advocada, per a ajudar-li en els seus tràmits burocràtics a Espanya, ja que aquesta desconeixia l'idioma.

Eixa confiança que es va generar entre les dos va fer que la víctima li donara les contrasenyes dels comptes bancaris, a fi de que la detinguda li ajudara en la realització de les gestions pertinents.

La detinguda va aprofitar durant un període llarg de temps en què ladamnificada estava residint a Egipte, per a realitzar durant mésd'un any multitud de transferències bancàries a diferents comptesbancaris de la seua propietat, arribant a superar algunes d'elles els60.000 euros, per a pagar suposadament, entre altres assumptes, la reforma de la seua vivenda habitual, un local d'hoteleria que regenta ila compra d'una vivenda a Tunísia.

La Guàrdia Civil estima que la quantitat estafada ascendeix fins als 311.000 euros. La detinguda, juntament amb les diligències instruïdes, van ser posades a la disposició dels jutjats de Castelló.