Khloé Kardashian no puede "dejar de llorar" desde que se anunció el final del 'reality' sobre la familia

A principios de 2021 se emitirá el último capítulo de uno de los programas que más han ayudado a asentar las bases de la cultura pop actual en los últimos 14 años.Estamos hablando de Keeping Up with the Kardashians, el reality que ha seguido los pasos de todas las hermanas de una de las familias más influyentes del planeta.

Obviamente ha sido una decisión consensuada y muy meditada tanto por parte de Kim Kardashian y las suyas como por parte de igual manera de la madre y coportagonista del show, Kris Jenner, que recientemente ha hablado en una entrevista no solo para agradecer el apoyo de los fans de todo el mundo durante estas 20 temporadas, sino también para contar algún que otro jugoso detalle de esos que tan felices han hecho a sus seguidores durante este tiempo.

"Mi hija Khloé es la que peor se lo está tomando y no ha podido dejar de llorar desde que lo anunciamos", ha reconocido la matriarca del clan en una conversación con el programa de radio On air with Ryan Seacrest sobre su hija mediana (tiene 36 años).

"Ella ha sido tan dulce y se ha emocionado tanto al respecto", ha continuado explicando Kris. "Pero todavía hay mucha más vida por vivir y vamos a pasar por ella haciendo lo que mejor sabemos hacer", ha comentado, lo que de alguna forma ha hecho que los seguidores alberguen esperanzas de que más pronto que tarde anunciarán algo nuevo.

Estos mismos seguidores son los que no han tardado en afirmar que las posibles lágrimas de Khloé se deban a un desajuste hormonal provocado, claro, por el otro gran rumor que corre: que está embarazada, tal y como sospecharon cuando publicó una de sus más recientes fotografías (llegando a sacar la conclusión de que el padre tendría que ser el mismo que el de la pequeña True, es decir, Tristan Thompson, el jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers con el que mantuvo una relación entre 2016 y 2019).

Volviendo a la entrevista, Kris Jenner también quiso hacer hincapié en algunas de las razones que han llevado a la familia a tomar esta decisión, pero que se resumen, básicamente, en que necesitaban "un respiro". "Ha sido una decisión difícil, no voy a mentir, ha sido muy emotivo […]. Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020, pero la vigésima temporada parecía el momento adecuado, creo que para tomarnos un minuto, respirar y disminuir un poco la velocidad", ha señalado.