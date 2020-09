Ábalos corrige la acusación de Sánchez a Arrimadas: “Ella no estaba en la foto de Colón, está esforzándose por cambiar el escenario”

Casi una semana después, el Gobierno ha dado marcha atrás de las acusaciones que la semana pasada hizo en el Congreso el presidente, Pedro Sánchez, a Inés Arrimada, la líder de Cs, uno de los partidos que podrían ser clave para los Presupuestos. En un intercambio con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Sánchez aseguró que el PSOE no iba a cambiar a Unidas Podemos por Cs como socios de Gobierno porque los naranjas “siguen en la foto de Colón”, una afirmación que provocó un notorio malestar en Arrimadas. Este lunes, el ministro de Transportes y número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha rebajado notablemente el tono recordando que Arrimadas no estuvo en la concentración contra el Gobierno que reunió a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal y que, al contrario, “está esforzándose” por devolver a Cs posiciones “centristas y moderadas”.

“Es cierto que no estaba la señora Arrimadas en la foto de Colón”, ha afirmado Ábalos en una entrevista en RNE sobre un acto que, a su juicio, alejó a Cs de la idea que se tenía de este partido como “una fuerza centrista y moderada”. “Otra cosa es que la señora Arrimadas se moleste porque esté esforzándose en cambiar de escenario y no verse en la foto de Colón”, ha añadido.

Ábalos ha absuelto de esta forma a la actual líder de Cs, una de las fuerzas más dispuestas a negociar los Presupuestos, aunque ha mantenido la posición de navegar a dos aguas que la semana pasada llevó a Sánchez a recordar la foto de Colón en el Congreso, para descalificar a Cs en una respuesta a ERC, formación antagónica para los naranjas y de quien el presidente también quiere el apoyo a las cuentas.

En este sentido, el ministro ha insistido este lunes en que “en la foto de Colón con quien se entendió fue con a ultraderecha” y este imagen sigue siendo “una realidad que se expresa en Murcia o en Andalucía”, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox.

Después de esa de cal, ha vuelto a dar una de arena. “Con todo, no impide que reconozcamos el cambio de estrategia de Cs, en el sentido que los electores querían, porque en la foto de Colón es cuando empieza a perder fuerza” electoral.

Descarta la moción de censura en Madrid

La aclaración de Ábalos sobre el papel de Arrimadas devuelve las relaciones entre el Gobieno y Cs a la casilla de la negociación pero de momento no se ampliará a la Comunidad de Madrid, con una moción de censura a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la que el vicepresidente, el naranja Ignacio Aguado, podría ser el presidente con el apoyo del PSOE.

El también secretario de Organización del PSOE ha descartado tal posibilidad, al menos de momento. "No creo que en este momento se den las condiciones", ha afirmado.

"Nosotros no vamos a tentar a otras formaciones políticas, no vamos a jugar a eso, si tenemos que plantear una moción [de censura], desde luego es para que la gane le PSOE, se tiene que dar las condiciones", que en este momento Ábalos no ve.

De la misma forma, ha censurado que Díaz Ayuso pueda estar pensando en convocar elecciones para evitar una eventual moción de censura. "La situación ahora es gestionar esta situación crítica y no debería estar pensando en nada más", ha dicho.