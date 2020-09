La perrita que fue estampada contra el suelo por su dueña se recupera en un refugio de animales

Lana es una podenca maltratada por su dueña en Sevilla, que la lanzó brutalmente contra el suelo por hacer sus necesidades en casa, mientras una vecina lo grababa con su móvil, en la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe era testigo. El animal ahora está bien, acogido en un refugio de Gibraléon en Huelva, gracias a la joven que grabó la agresión y denunció los hechos.

"Estoy contenta de haber conseguido el objetivo de la grabación que era salvar a la perrita de un futuro incierto", cuenta aliviada la mujer que grabó los hechos que se hicieron virales en las redes sociales. Los veterinarios han determinado que el animal llegó con daños abdominales y en una costilla.

Por suerte, la perrita Lana se recupera ahora en un refugio donde se encuentra cada vez más relajada y confiada, volviendo a ser poco a poco un animal juguetón.

La grabación

En la grabación de la agresión al animal, aparece un mujer que estampa contra el suelo a un perro hasta dejarlo inconsciente en el suelo mientras le recrimina haber hecho sus necesidades en casa: "No te cagas más en ningún lado", le grita a la mascota.

La joven que graba recrimina a su vecina que es normal que la mascota haga sus necesidades si no la saca a la calle: "¿Cómo no se va cagar si no la sacan?", le pregunta. La mujer siguió maltratando a la perra y, ante la advertencia de la vecina de que "es maltrato animal" y que la están grabando, comenzó una discusión con ella. "No puede tirar a un perro así. Sáquelo a la calle y si no puede tener el perro, lo entrega a una protectora", le reprocha a la dueña del perro.