Ni rastre de Sant Vicent Màrtir en la Roqueta, que es destinarà a ús cultural

L'antic monestir de Sant Vicent de la Roqueta, un lloc simbòlic i de gran valor històric i patrimonial per a València, està més prop d'obrir-se a la ciutadania i de tindre un ús definit. Després de les primeres obres de consolidació de l'edifici, acaba de finalitzar la intervenció arqueològica, que no ha trobat cap resta anterior a la conquesta de la ciutat per part de les tropes cristianes del rei Jaume I en 1238, però sí valuosos elements posteriors que expliquen no sols l'evolució del recinte, situat al costat de la plaça d'Espanya, sinó de la pròpia societat valenciana.

L'excavació arqueològica, impulsada pel Servei de Projectes Urbans de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de València, es va adjudicar al juliol de 2019 a la mercantil Carpetania Integra per 406.000 euros i un termini d'execució de huit mesos. Va començar el 14 d'octubre de 2019, però es va veure interrompuda per la declaració de l'estat d'alarma en una fase ja molt avançada, i es va reprendre amb la tornada a l'activitat.

Façana de l'antic monestir situat al costat de la plaça d'Espanya. EDUARDO MANZANA

Segons explica l'arqueòleg municipal Vicent Escrivà, de les 21 cales projectades s'han obert i excavat finalment 20. "Hem presentat ja la memòria a l'Ajuntament i l'estudi arqueològic està conclòs. Algunes no s'han tapat perquè el futur projecte de rehabilitació del conjunt puga integrar les restes a la vista", afirma.

El futur ús (o usos) del recinte és l'última incògnita que queda per buidar per a concretar la rehabilitació completa. Fonts municipals apunten que serà fonamentalment cultural i compatible amb la utilització del recinte per part d'entitats veïnals.

Escrivà sosté que el futur ús haurà de ser també compatible "amb la preservació d'aquells elements que permeten conservar la història del monument". És a dir, s'integrarà només allò que ajude a contextualitzar la història del conjunt i que tinga una lectura molt clara.

"Proposem conservar almenys sis o set elements arquitectònics: la cripta, l'aula capitular o la capella del pati, de la millor manera possible, però depenent de l'ús futur", remarca.

Les estades superiors, amb centenars de metres quadrats de superfície, es destinaran a dotacions culturals públiques. EDUARDO MANZANA

En la planta baixa seria on es posarien en valor les restes arqueològiques, però en les plantes superiors hi ha centenars de metres quadrats buits a punt per a ser utilitzats com a dotacions públiques municipals. Els edificis actuals tenen tres altures més àtic en la part que dóna al carrer Sant Vicent i dues altures en l'oposada.

La importància de Sant Vicent de la Roqueta té a veure amb la seua possible relació amb Sant Vicent Màrtir, el patró cristià de la ciutat. "La tradició diu que ací es va enterrar en una basílica i que després, possiblement, es va traslladar a la catedral primitiva", relata Escrivà.

En 1985 va aparéixer un sarcòfag de plom del segle IV que sembla un vestigi clar d'època romana. "No obstant això, ara no hem trobat res d'època romana, visigoda ni islàmica. Totes les troballes estan relacionades amb la conquesta de València per Jaume I, que va atribuir la seua conquesta a Sant Vicent Màrtir i va continuar eixa tradició de màrtirs i símbols" amb la construcció d'aquest complex, afig l'arqueòleg.

No obstant això, afig que és important "mantindre l'esperança que en algun moment es podrà trobar alguna cosa, no sabem on, perquè en el seu moment el conjunt del monestir era molt més gran: ocupava l'actual col·legi d'Agustins, l’illa contigua de cases, la vorera de davant...". Era un macrocomplex situat al costat de la Via Augusta, en un important encreuament de camins.

Portada tardorromànica de l'església de Sant Vicent, amb els enterraments sota l'entrada. EDUARDO MANZANA

Fins a la construcció de San Miguel dels Reis en el segle XV, Sant Vicent de la Roqueta va ser un símbol de poder del Regne de València, ja que era un dels pocs monestirs que no depenia de l'Arquebisbat, només del rei i del papa. A més, tenia la potestat de concedir butles i atresorava el poder simbòlic de les relíquies. L'antic monestir es configura a partir de la fi de l'època del rei Jaume I, però no com a conjunt arquitectònic. Fins als segles XIV-XV no s'acaba de definir del tot.

Un dels seus elements principals és l'església, del segle XIII, que es va començar pel presbiteri després de la conquesta i a la fi de segle es va incloure una torre que es va desmuntar en el XVII amb el canvi en la façana.

En la seua portada tardorromànica, els capitells narren el martiri de Sant Vicent Màrtir. Segons la tradició cristiana, es va produir a València a principis del segle IV d. C. Abans de morir, li van trencar els ossos i va ser col·locat en una graella.

Entre els elements que han sorprés els arqueòlegs es troba la torre, que creien més desplaçada. Conserva tota la planta i explica la façana de l'església. A més, es va construir per una donació de Jaume I reflectida en el seu testament.

Moment d'obertura dels enterraments. Alguns cossos es trobaven en posició jacent i altres esquelets havien sigut acumulats a mesura que es produïen les inhumacions. 20MINUTOS

Els enterraments "sabíem que existien, però no on. Han aparegut més morts de l'esperat", explica Escrivà. Es troben al costat del pòrtic, però també n'hi ha dins de l'església i al pati. Són fonamentalment dels segles XIV i XV i corresponen a famílies nobiliàries que volien influir en la seua època.

Un dels cadàvers conservava un xicotet segell de plom amb una indulgència plenària (butla) del convent de la Trinitat de València (1448 d. C.), la qual cosa ha permés identificar i datar les restes. També hi ha lloses funeràries d'un sepulcre.

Un dels morts conservava un xicotet segell de plom amb una indulgència plenària (butla) del convent de la Trinitat de València (1448 d. C.), la qual cosa ha permés identificar i datar les restes. 20MINUTOS

La cripta del segle XV és un altre element clau. Conserva taulells de Manises i "sorprén per la seua decoració, és de molta qualitat". Està relacionada amb l'abat Miquel Roures i els esforços del rei Alfons el Magnànim per dignificar aquest espai.

Aquest monestir va ser important fins a la construcció de San Miguel dels Reis, impulsat per Germana de Foix, com a mausoleu real transitori. Quan els membres de la reialesa del Regne de València morien, se'ls enterrava ací fins a la construcció de la tomba definitiva a Poblet.

Entre les últimes construccions del císter abans de la desamortització de 1837 es troba una glòria (sòl radiant que des d'un forn distribuïa fum calent que eixia per les parets i data del segle XVIII), la capella de Nostra Senyora de Betlem i un refectori que inclou llar (cuina) i una gran campana extractora.

Glòria del segle XVIII. Es tracta d'una espècie de sòl radiant que portava el fum calent a través de les parets i alliberava calor. EDUARDO MANZANA

Després de la desamortització, es ven a l'industrial Pedro Enrich, i els seus hereus el traspassen al marqués de Tremolar perquè s'instal·laren les monges del convent de Sant Josep i Santa Tecla després de ser derrocat. La nova torre és de l'arquitecte Antonio Martorell i data del segle XIX, igual que la façana actual i part del claustre.

Grafiti de la Guerra Civil que anuncia un servei de barberia. EDUARDO MANZANA

Finalment, durant la Guerra Civil va ser caserna de l'Exèrcit de la República. S'han trobat quatre dutxes i una bateria de 10 sanitaris per a uns 350 soldats. En la planta superior hi ha grafits d'aquest període, com el rètol d'una barberia.