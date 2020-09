Eider Gardiazábal: "El porcentaje de dinero contante y sonante que irá a España en 2021 es pequeño"

Justo después de que en julio los Gobiernos de la UE acordaran crear un fondo de 750.000 millones y financiado con deuda común para afrontar la Covid, la Eurocámara se puso en marcha. Seis eurodiputados de todas las familias políticas han trabajado todo el verano para "mejorar" el pacto con enmiendas que ahora negociarán con la Comisión y el Consejo. Una de ellas es la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que representa a los socialistas europeos en la ponencia de la Eurocámara sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, del que a España le corresponderán hasta 140.000 millones de euros en los próximos años.

Nieta de un histórico del PSOE Eider Gardiazábal (Bilbao, 1975) es nieta del histórico dirigente socialista Ramón Rubial. En 1999 empezó su carrera política como secretaria general de las Juventudes Socialistas en Bilbao, donde fue concejal entre 2004 y 2009. Ese año, se convirtió en eurodiputada.

Según explica en esta entrevista, el Parlamento Europeo quiere cambios en las administraciones públicas de los países europeos que recibirán el fondo de la UE, porque la falta de tiempo y de medios pueden bloquear el uso de recursos económicos. Para el Parlamento Europeo, deben destinarse también a cohesión social, pymes e industria y, muy importante, a dar esperanza a los jóvenes, que en 10 años han padecido ya dos grandes crisis.

¿Cómo llega al UE al Debate sobre el Estado de la Unión?

En un contexto económico y social muy complicado pero de mucha unión política y creo que de cierto orgullo por las medias que se están tomando, por los planes y la financiación que ya se está poniendo a disposición de los ciudadanos para paliar y recuperarnos de esta crisis.

La Comisión habla de "incertidumbre" por la pandemia. ¿Cómo se puede seguir adelante?

Haciendo lo que no se hizo en 2008. Fuimos muy críticos con la no respuesta de la UE a la crisis económica y por fin parece que aprendimos la lección. En el Consejo Europeo de julio se vio que la óptica es totalmente distinta. Por fin estamos haciendo lo que se tenía que hacer.

¿Qué papel tiene el Parlamento Europeo en la respuesta a la Covid?

Ha sido fundamental. Fuimos de los primeros que nos pusimos a trabajar en planes de recuperación y exigimos ese plan financiado con deuda, porque con los presupuestos normales no podíamos dar respuesta. Igual ha quedado un poco tapado por las propuestas de los gobiernos pero no tenemos un problema de paternidad o maternidad del proyecto, lo que nos importa se que se ha puesto encima de la mesa. Llegado el acuerdo, hay que llegar mucho más al detalle, a clarificar objetivos, criterios de evaluación e indicadores para que este plan no sea solo dinero, sino utilizado con una mirada de futuro.

¿El Parlamento quiere modificarlo, matizarlo, mejorarlo…? ¿Cómo?

Diría que mejorarlo. Tenemos un acuerdo en cantidades y criterios para controlar la utilización del dinero pero hay que entrar en los detalles sobre qué prioridades financiar. La propuesta ya hablaba de cambio climático y digitalización. Además, las hemos puesto en reindustrialización y apoyo a pymes; en justicia social y cohesión, como lo que se ha hecho con los ERTE, pero un paso más. Un quinto pilar es la mejora de la capacidad de las administraciones. Muchas veces, por falta de presupuesto y tiempo, tienen procesos demasiado lentos y son cuellos de botella. Mejorar esos procesos y que la atención a los ciudadanos sea más ágil. Y el último pilar, simbólico pero el mas importante , está dedicado a la juventud. Van dos crisis seguidas, hay una generación que solo ha visto crisis económica y crisis sanitaria y nos parece importante que se visualice ese apoyo a la gente joven por parte a la UE.

¿España tendría que modificar sus planes de recuperación que prepara para enviar a Bruselas?

No tengo los detalles de los planes del Gobierno pero entiendo que va por aquí el camino. No creo que haya nada en el plan de recuperación que no pueda encajarse en estos seis objetivos.

¿Y modificar el equilibrio entre transferencias directas y préstamos?

Si hubiera dependido de mí o del Parlamento, habríamos hecho una propuesta con más transferencias y menos créditos. Pero siendo objetivos, la decisión del Consejo fue increíble. No hubiéramos esperado que esta propuesta llegara así. La cantidad es suficiente o esperamos que lo sea. Si no, tendremos un problema.

¿Qué impuestos a nivel europeo proponen?

Lo llevamos discutiendo 10 años y parece que los Estados miembros han entrado en razón. El Parlamento ha propuesto una cesta de impuestos entre los que está la tasa de transacciones financieras; el impuesto de emisiones, que valdría para financiar el Presupuesto europeo, y todos los que tienen que ver con empresas digitales y multinacionales, para que no se escapen de la fiscalidad utilizando zonas oscuras. El plan saldría gratis para las arcas europeas, ‘barra’ nacionales.

¿Con estos impuestos se cubriría todo el fondo, 750.000 millones?

Se podría. Tenemos los cálculos y con la tasa financiera se ingresan miles de millones al año. Teniendo en cuenta que este plan se financia a varios años, habría suficiente para reembolsar el plan de recuperación.

El Gobierno va a crear la Tasa Google y la Tobin, pero ha aparcado los impuestos verdes. ¿Se tendrán que crear?

Sería con acuerdo unánime de los Estados miembros. En los impuestos verdes, como ya había una propuesta clara sobre la mesa, se ha dejado que se haga a nivel europeo. Sé que el Gobierno está peleando por que se haga a nivel europeo.

¿Los fondos llegarán sin Presupuestos? El presidente lo vincula pero la Comisión dice que son procesos separados.

Lo que no tiene sentido es que tengamos unos Presupuesto de hace ya no sé cuántos años, fuera de la realidad, y que el plan de recuperación no tenga nada que ver con ellos. Tiene todo el sentido. Aun siendo dos documentos diferentes, la Comisión evalúa la coherencia de lo que el Gobierno hace a nivel nacional y con los fondos europeos.

"España aspira a un sobresaliente en la valoración de la Comisión del plan de recuperación"



Pero no hay vinculación legal.

El problema es cómo nos lo valorarían, porque no tendríamos tan buena nota si no hubiera esa lógica entre los dos proyectos. Y aspiramos a tener un sobresaliente en la valoración de la Comisión para tener el máximo de fondos disponibles y poner en marcha todos los proyectos que me consta que hay en cartera.

¿Cuántos millones podemos esperar que lleguen ya en 2021?

Nos corresponden hasta 140.000 millones pero se irán pagando a medida que los proyectos se vayan ejecutando. Dinero contante y sonante que nos reembolsen en 2021, creo que el porcentaje es pequeño. Hemos pedido es que la prefinanciación aumente del 10 al 20%. España recibiría en 2021 el 20% de ese dinero. Son adelantos y si no se consume el dinero, hay que devolverlo.

Puigdemont y Comín siguen en sus escaños hasta que el Parlamento Europeo resuelva el suplicatorio del Tribunal Supremo. ¿PSOE, PP y Cs se unirán y votarán a favor?

Tendremos que ver. Todavía la comisión jurídica no ha enviado su dictamen. Entiendo, como ocurre en la mayoría de los suplicatorios, que saldrá adelante y por mayoría muy amplia.

¿El PSOE aún tiene que decidirlo?

Solemos votar a favor de los suplicatorios porque suelen estar muy bien justificados, tener todo el sentido. No veo por qué no lo haríamos.

Con Puigdemont fundando un nuevo partido y en plena reordenación del espacio postconvergente, ¿qué aportación diría que hace como eurodiputado? Las pocas veces que los he oído en debates en el Pleno me parecen intervenciones un poco fuera de contexto. Por los comentarios que oigo de otros eurodiputados, sorprende que estemos hablando del fondo de recuperación y de cuánto dinero se va a poner para salir de la crisis y que hagan un triple salto mortal para terminar hablando de independencia.

"No veo por qué el PSOE no votaría a favor del suplicatorio contra Puigdemont"



¿Cómo se ve desde el Parlamento Europeo que el Gobierno británico quiera modificar el acuerdo del 'brexit'?

Con mucha preocupación. No es de un país serio que una vez negociado, firmado y aprobado un acuerdo querer cambiarlo. Y porque uno de los puntos calientes de la negociación de salida del Reino Unido era precisamente la frontera [con Irlanda del Norte]. Se había encontrado una solución razonable y ahora la ponen otra vez en tela de juicio. Es preocupante que el Reino Unido no quiera cumplir sus compromisos legales. Empantana un poco las futura relaciones entre el Reino Unido y Europa.