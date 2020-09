Emma García estalla en 'Viva la vida' contra Diego Arrabal y José Antonio Avilés: "¡Idos a la mierda!"

Emma García ha estallado este sábado en el plató de Viva la vida contra Diego Arrabal y José Antonio Avilés después de que estos se enzarzaran en una discusión tras un despectivo comentario del primero sobre Carmen Borrego, quien concedió una entrevista en Lecturas con unas polémicas declaraciones sobre la relación entre Rocío Carrasco y su hija y culminó con la revelación de que las Campos tienen un hermano "anónimo, no secreto", tal y como confirmó Terelu.

En la publicación, Borrego aseguraba considerarse una fracasada e incluso arrepentirse de comenzar una carrera en televisión después de toda una vida tras las cámaras. "No me gusta trabajar con una fracasada", dijo Arrabal sobre Borrego. "Vamos a ver, Diego. ¿Estás destacando algo que ha dicho ella, o estás dando tu opinión?", le ha preguntado molesta la presentadora.

Después de repetir su afirmación, García le ha reprendido por su actitud dejando claro que ese tipo de comentarios están fuera de lugar. "Creo que es totalmente innecesario. Es que no hace falta ser así. Diego, de verdad. Podemos estar de acuerdo o no con la entrevista, pero no llamemos fracasada porque todos podemos ser unos puñeteros fracasados aquí. No hace falta insultar, nos merecemos respeto", le ha espetado la periodista.

Ha sido entonces cuando ha aparecido en escena Avilés, que se ha enzarzado en una discusión a gritos con Arrabal, algo que Emma no ha podido soportar más. "No lo voy a permitir, por los espectadores. Al final vamos a victimizar a Carmen. Ha hecho una entrevista, ¿podemos ser profesionales y hablar de la entrevista? ¿Es necesario llamarla fracasada, Diego? ¡Idos a la mierda, de verdad te lo digo!", ha terminado diciendo.