Guardia Civil y Policía Local formalizan 12 denuncias en una noche en Fuerteventura por incumplir las medidas anticovid

En concreto, seis fueron por no cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla, una por no cumplir con el aforo establecido, dos por irregularidades en el incumplimiento de las licencias de apertura, una por no cumplir con los horarios de cierre establecidos y otra por tenencia y consumo de drogas en la vía pública.

Según ha informado la Benemérita, el dispositivo se inició a las 23.00 horas del 11 de septiembre en la zona del paseo marítimo y playa de Morro Jable para informar a la población sobre el uso de la mascarilla y las medidas establecidas para la prevención del COVID 19.

Posteriormente, los agentes realizaron diversas inspecciones en los locales de ocio ubicados en el núcleo urbano de Morro Jable, concretamente se llevaron a cabo 20 inspecciones en diferentes locales.

En las mismas se verificó como en su mayor parte cumplían con las medias sanitarias, formalizando una acta denuncia a un establecimiento por no cumplir con el horario de cierre establecido.

Mientras, en otro local se confeccionaron dos infracciones administrativas por exceso de aforo permitido y ausencia de información relacionada con el COVID 19, ya que según la normativa los titulares de los establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento de la misma.

En base al principio de colaboración policial en el ejercicio de las competencias atribuidas, comprobaron que otros dos establecimientos presentaban irregularidades en el cumplimiento de las licencias concedidas, realizando por ello dos denuncias administrativas.

Por último, esta actuación se centró en la zona de ocio de Costa Calma, en la que se pudo comprobar como los establecimientos cumplían con los horarios de cierre y medidas establecidas, localizando únicamente una irregularidad por el uso indebido de la mascarilla.