Morales destaca que la "ansiada" Ciudad de la Justicia de la capital "está más cerca que nunca"

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press, en la que ha lamentado que este proyecto sigue "en pañales" después de "más de 20 años dando vueltas". Por ello, se ha mostrado "muy satisfecha porque por primera vez en mucho tiempo hay una partida" para esta infraestructura en los presupuestos de la Junta de Andalucía.

"Y lo hemos hecho para rescatar el proyecto, al que no le hemos cambiado ni una coma. Es el mismo (que el planteado por el anterior gobierno socialista) porque es un buen proyecto", ha afirmado Morales, quien ha matizado, eso sí, que "se está trabajando porque hay que adaptarlo a la nueva normativa" al haber pasado "tantos años".

La responsable provincial de Justicia ha añadido que "se ha trabajado mucho ya con el Ayuntamiento para que no hubiera problemas en esa ubicación, en el solar previsto desde hace años en el Bulevar, y se está "en el último paso que es conseguir la financiación".

"Se hará con un modelo de colaboración público-privada, como se construyó la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que ahora mismo es lo más razonable y lo más rápido para que nuestra Ciudad de la Justicia sea una realidad más pronto que tarde", ha manifestado.

También ha subrayado el "compromiso" de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para que "uno de los primeros proyectos que se van a poner en marcha una vez que se haya aprobado el decreto sobre la financiación público-privada" sea precisamente éste en la capital jiennense.

"Por tanto, soy muy optimista", ha declarado Morales no sin recalcar que hay "motivos más que suficientes para que de una vez por toda sea una realidad" esta nueva infraestructura. Al hilo, ha considerado su construcción "lo más razonable", dada la "dispersión" de sedes judiciales, "más alta que en ninguna otra provincia andaluza", y ante los 1,3 millones al año que el Gobierno autonómico está destinando al alquiler de sedes.

"ESPINITA"

Así las cosas, ha defendido que "es algo absolutamente necesario" y "una de esas espinitas que Jaén tiene que sacarse". De hecho, según ha agregado, es "un gran proyecto y no había motivos para no sacarlo adelante", por lo que ha aludido "más a una cuestión de voluntad y de esfuerzo" que a otra cosa para poder ver construida la Ciudad de la Justicia. "Yo me voy a dejar la piel para que así sea", ha concluido.

La nueva infraestructura se levantará en una parcela situada en Marroquíes Bajos, sobre la que el Ayuntamiento trabaja para volver a cederla a la Junta de Andalucía, según se informó en la visita que el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Marín, realizó a los terrenos el pasado julio.

El solar se traspasó inicialmente en 2005, pero en 2017 el gobierno local (PP) optó por la reversión después de dos prórrogas en la cesión y sin que hubiera previsión de comenzar a construir la Ciudad de la Justicia. Ahora, la Junta pretende dar luz verde al proyecto -que debe actualizar, ya que data de 2009- mediante la colaboración público-privada.