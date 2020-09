Kiko Matamoros defiende a Marta López en su regreso a 'Sábado Deluxe'

Este sábado, Kiko Matamoros regresó al plató del Deluxe para aclarar todas las polémicas que le han rodeado desde que hace unas semanas se complicara su estado de salud. María Patiño fue la encargada de recibir a un Matamoros que declaró sentirse "decepcionado" por los ataques de ella durante su ausencia.

Y no fue la única. La periodista Laura Fa, aunque no se encontraba en el programa, no se libró de las recriminaciones del colaborador, que según cuenta está tomando medidas legales por los ataques repetidos hacia él, como cuando dijo que estaba "horroroso" tras sus intervenciones estéticas y que tenía "labios de señora".

Sin embargo, el eje central de la entrevista fue la mala relación entre Marta López, su novia, y Anita Matamoros, su hija. Según informaciones que lanzó María Patiño hace unas semanas, hay rivalidad entre ambas desde que salieron con el mismo chico.

Además, fuentes del programa aseguraron que López siempre seguía los pasos de Anita yendo a los mismos sitios que ella, intentando hacer las mismas colaboraciones en Instagram y hasta copiando sus fotos, algo que rechaza Matamoros argumentando que son influencers con "perfiles completamente distintos".

Uno de los supuestos sitios a los que López intentó ir después de que fuera Anita fue la peluquería Lorena Morlote. Esta misma habló en el Deluxe vía telefónica, donde contó que, la primera vez que Marta acudió a su centro de belleza, fue porque ella misma la había invitado al conocerla en una discoteca.

Según Matamoros, esto desmontaba la teoría de Makoke y Anita, que sostienen que Marta López tiene una obsesión con su hija. Este mantuvo que la culpa del problema la tienen los adultos, y que es Makoke quien seguramente habrá alentado a su hija con esa teoría, que considera "absurda y ridícula".

Finalmente explicó que, aunque quiere "muchísimo" a Anita, con la que actualmente no tiene casi relación, no va a dejar que nadie pise a su novia, ni siquiera su hija.