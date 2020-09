Marta López reaparece en 'Sábado Deluxe' tras su despido: "Están diciendo que por mi culpa está muriendo gente"

Telecinco anunció un invitado sorpresa en Sábado Deluxe. Según anunció el programa en repetidos cebos, se trataba de alguien que era conocido por todos y había protagonizado numerosas noticias las últimas semanas. Finalmente, se trató de Marta López, que concedió la primera entrevista después de que Mediaset anunciara que prescindiría de sus colaboraciones por su "irresponsabilidad" respecto al COVID-19.

El ambiente se caldeó desde el principio: la invitada se mostró a la defensiva y algunos de sus compañeros, como Víctor Sandoval y Lydia Lozano, no pararon de hacerle recriminaciones. Por su parte, Sandoval dijo que "por gente como ella había muerto" su madre, que no soportaba "la soberbia" con la que López volvió al plató y que esta había sido "muy irresponsable".

Marta López contó que Víctor no era el único que la acusaba de las muertes de otras personas y que se trata de algo que le dicen por la calle. También puntualizó que no había que tratar así a posibles enfermos de COVID-19 y que estaba sufriendo mucho por ello.

Las acusaciones de Lydia Lozano iban por otros derroteros. Según dijo -y la propia Marta lo corroboró-, cuando esta supo que no tenía coronavirus, pues había sido un falso positivo, avisó a muchos de sus compañeros, pero no a ella, que continuó muy preocupada en su casa.

A esto, López aseguró que si no había avisado a Lydia fue porque no se lo merecía. Además, dijo que avisó del negativo a sus jefes para que tomaran la decisión pertinente. También contó que nunca se la despidió, sino que se decidió prescindir de sus colaboraciones, pues ella no tenía contrato de cadena.

"Se me ha juzgado y criticado. No se me ha despedido, se ha prescindido de mis colaboraciones. La actuación de Telecinco ha sido la correcta. Di falso positivo, nunca he tenido COVID-19, no es mi culpa. Yo cogí y avisé. El problema con la cadena fue que se pensaron que había estado en la calle con un positivo", explicó. Tras aclararse las cosas, el grupo decidió darle otra oportunidad, y Marta López se reincorporará a Sálvame diario durante los próximos días.