El PSRM critica que el Gobierno regional no haya dotado de los medios telemático prometidos a los centros educativos

"El profesorado destinado en los municipios que han pasado a Fase 1, tiene órdenes de la Consejería de dar las clases online desde los propios centros, pero estos carecen de los recursos necesarios para hacerlo. En la mayoría de los centros educativos de la Región, no hay webcam para todos los docentes, ni una red Wifi suficiente y los ordenadores están obsoletos para poder ofertar este tipo de enseñanza con calidad y de forma óptima", ha declarado la diputada socialista.

En el PSRM-PSOE llevan semanas denunciando que el Gobierno de López Miras "solo estaba realizando anuncios vacíos para confundir al millón y medio de habitantes de la Región, al no dotar de medios telemáticos a docentes y alumnos. El paso a Fase 1 de algunos municipios es algo que se veía venir y debían haberlo previsto con la suficiente antelación para no dejar desprovista de material informático a la comunidad educativa", ha remarcado Lopo.

"Vemos como en el municipio de Jumilla ha sido abandonado a su suerte por la Consejería de Educación, que no ha movido ni un dedo para atajar la enorme brecha digital que discrimina a una parte importante del alumnado y que deja sin recursos a muchos docentes, demostrando una total falta de responsabilidad y evidenciando la improvisación en la que está sumido el Gobierno regional", ha denunciado.

La vuelta a la Fase 1 del municipio de Jumilla debería de haber venido acompañada de las correspondientes medidas educativas, en opinión de la socialista, "visto que sería imposible dar una enseñanza presencial, por lo que no se puede no abrir un colegio sin alternativa educacional, no se puede mentir a la comunidad educativa, afirmando que nadie va a quedar excluido del sistema educativo en situaciones de confinamiento, sin haber provisto de medios informáticos a los centros y a todos los alumnos y alumnas".

"Esto es más grave aún si tenemos en cuenta que durante el verano la Consejería anunció en prensa un Plan de Digitalización con el que se iban a renovar 23.000 ordenadores de los centros educativos y se iban a repartir 17.000 dispositivos móviles entre el alumnado para atajar la brecha digital. Este plan, que viene en gran parte subvencionado por el programa Educa en Digital del Gobierno de España, parece seguir estando en el cajón, pues no se ha puesto en marcha a escasos dos días de la reanudación de las clases, justo en el momento en el que más se necesita", insiste.

El Gobierno de López Miras "actúa con los colegios como con la hostelería: cerrándolo todo y no garantizando soluciones. Lo que evidencia que es fruto de la improvisación y la falta de un plan", ha resaltado.

"Desde el PSOE exigimos al Gobierno regional que actúe de inmediato, adoptando las medidas que permitan a los centros de Jumilla y Archivel reanudar su actividad online el próximo lunes con todas las garantías. Hoy les ha tocado a estos dos municipios, pero debe articularse un plan que permita abordar con diligencia estas y futuras situaciones similares", ha finalizado Lopo.