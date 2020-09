Ocio nocturno, taxistas y distribuidores de bebidas y alimentos se manifestarán el 16 por los 15.000 empleos "en riesgo"

La marcha empezará a partir de las 11.30 horas en el Ayuntamiento y discurrirá hasta Peña Herbosa, que acoge la sede del Gobierno regional, donde representantes de los colectivos registrarán un documento dirigido el presidente, Miguel Ángel Revilla, que refleja el escenario económico que se abre para los autónomos, empresas y trabajadores del ocio nocturno, único sector afectado por un cierre total y el que durante "más tiempo" ha permanecido sin ayudas y sometido a limitaciones horarias desde el inicio de la pandemia.

En nota de prensa, empresarios de esta actividad señalan que después de un mes desde que se decretó el cierre de bares, pubs, discotecas y salas de baile y fiesta, la evolución de las cifras de contagios y brotes en Cantabria "no solo no avalan la teoría que señalaba a estos negocios como posibles focos, sino que los datos negativos han seguido creciendo derivados de la proliferación de eventos privados no controlables surgidos como alternativa al ocio reglado y seguro".

Los tres colectivos empresariales, que representan a empresas que sostienen en la Comunidad cerca de 5.000 empleos directos y más del doble de empleo indirecto, reivindican ayudas y la "inmediata" apertura de los locales de ocio nocturno, de acuerdo al protocolo que Sanidad establezca para "garantizar la seguridad de público y trabajadores y la viabilidad económica de los negocios, al igual que ha hecho en el resto de sectores económicos".

La Federación Cántabra del Taxi se queja también de la falta de ayudas por parte del Gobierno regional, pues fueron "excluidos" del llamado 'cheque de resistencia' y del 'autónomos', pese a que fue declarado esencial durante el estado de alarma y estuvo obligado a seguir prestando servicio.

Las empresas de ocio nocturno reclaman además ayudas para el sostenimiento de los gastos fijos que se mantienen pese al cierre como los alquileres, en la mayoría de los casos "muy elevados" al tratarse de locales situados en zonas estratégicas y con licencias que les habilitan para su explotación dentro del ocio nocturno.

El presidente de la Asociación de Empresas de Ocio Nocturno, Ángel Suárez, ha advertido que de prolongarse el cierre, será "definitivo" para una porcentaje "alto" de las 300 empresas del sector, lo que va a acarrear también consecuencias sobre la economía de los propietarios de locales que van a quedar sin uso durante un tiempo prolongado así como para los propios municipios donde "zonas enteras consideradas de moda van a degradarse por la concentración de locales sin uso".

Las más de 300 empresas de ocio nocturno de Cantabria calculan que perderán este verano 20 millones de euros por las limitaciones en su actividad, que están "impactado muy negativamente sobre la facturación de empresas y autónomos de distribución de bebidas y alimentos".

"Las consecuencias sobre el empleo son incalculables, pero si en lugar de estar en riesgo la desaparición de 15.000 empleos de pequeñas empresas y autónomos se trata de la mitad de ellos en una única industria como Sniace, el presidente Revilla y la alcaldesa de Santander -Gema Igual- no estarían mirando hacia otro lado sino pidiendo con nosotros a Sanidad que evite la ruina de miles de familias".