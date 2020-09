El historiador Faustino Zapico indica que el 25 de mayo supone "la entrada de Asturias en la modernidad"

En declaraciones a Europa Press, el autor del libro '1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies' ha explicado que la decisión de la Junta General de declararse soberana y organizar la guerra contra la Francia napoleónica "suma tradición y modernidad en un ejercicio político interesantísimo".

"Tradición porque se hace desde una institución del viejo régimen, representativa de las élites locales, y modernidad porque se reinterpreta a sí misma declarando la soberanía del pueblo, pasando por encima poder central y aliándose con los sectores populares, que tienen gran protagonismo en las jornadas del 9 y la noche del 24 de mayo", ha afirmado.

En estos momentos, el debate sobre la fecha vuelte a estar de actualidad después de la propuesta del presidente Barbón de realizar "algún tipo de conmemoración histórica" del 25 de mayo. En esa fecha, en 1808, la Junta General se proclamó soberana y declaró la guerra al invasor francés. En esa fecha también tiene su origen la bandera asturiana.

Zapico recuerda que en la Transición, cuando comenzó el proceso preautonómico, ya hubo un "intento serio" de recuperar esa fecha. "Por desgracia no tuvo fuerza suficiente para convencer a una clase política asturiana en proceso de formación y particularmente ignorante, que prefirió apostar por el día de Covadonga, declarado como fiesta oficial en 1984", ha dicho.

Por eso, el historiador valora positivamente la propuesta de Barbón y recuerda que en 2008, en el 200 aniversario, el 25 de mayo "pasó casi clandestinamente, cuando era una ocasión perfecta para poner a Asturias en el debate autonómico", por lo que destaca la necesidad de que se empiecen a hacer cosas "para conmemorar la fecha y difundir entre la ciudadanía asturiana su significado, muy desconocido al no estar presente en el sistema educativo la Historia de Asturias".

Sobre la posible conmemoración que se va a realizar, Zapico explica que los actos podrían incluir que las instituciones asturianas pusieran la bandera de 1808 -como el actual pero con la leyenda 'Asturias nunca vencida'- en los edificios oficiales, además de que se haga una ofrenda floral de la Junta General en la sala capitular de la catedral, que es donde se reunió la Junta desde el siglo XV al XIX, o un "merecido" homenaje al político Alvaro Flórez Encamada, que fue el encargado de redactar la 'Proclama' de la Junta General y pidió ayuda al rey de Inglaterra.

Por el momento, la conmemoración tiene el apoyo de todas las fuerzas políticas asturianas menos PP y Ciudadanos, que han criticado la intención de Barbón. Unas palabras que para el historiador muestran "una mezcla entre ignorancia infinita y soberbia faltosa".

Por otro lado, Zapico ha recordado que el 8 de septiembre no es la comemoración de la batalla de Covadonga, "que no sabemos cuándo fue". "Es, por lo tanto, una fiesta religiosa, y un estado aconfesional tiene que tener como fiesta colectiva un acontecimiento transversal. Celebrar el 25 de mayo no es ir contra Covadonga, que tiene además una fuerte carga simbólica para el pueblo asturiano, creyente o laico, es separar entre política y religión", ha sentenciado