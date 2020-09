El circuito artístico 'Danza a Escena' regresa un año más a los teatros de Murcia

El Teatro Circo de Murcia y el Teatro Villa de Molina de Segura son los dos espacios seleccionados. Desde el próximo 24 de septiembre y hasta el 24 de abril de 2021, ambos recintos culturales acogerán la representación de siete obras a cargo de las compañías Iron Skulls Co, Danza Mobile, Brodas Bros, Instituto Stocos, La Phármaco, Cia. Maduixa e Iker Gómez Compañía de Danza.

La primera cita, programada el 24 de septiembre en el Teatro Villa de Molina, llegará con 'Kintsugi', un montaje con el que Iron Skulls Co profundiza en la relación entre técnica, belleza e imperfección. El kintsugi es una técnica japonesa de reparación de objetos que se remonta al siglo XV, y una filosofía que plantea que las fisuras y las reparaciones forman parte de la historia y la belleza de un objeto, y que no se deben esconder.

Un día después el mismo espacio escénico recibirá la visita de Danza Mobile, que presenta 'El festín de los cuerpos'. El espectáculo, interpretado por bailarines con Síndrome de Down y otras discapacidades, se inspira la obra 'El banquete' de Platón'. Los comensales se mueven en el escenario alrededor de una mesa diseñada por el artista plástico Emilio Parrilla Muñoz y recrean este "diálogo platónico" del filósofo helénico.

Ambas representaciones se enmarcan en la 51 edición del Festival de Teatro Molina de Segura y debido a las limitaciones de aforo, se podrán seguir en streaming a través de la web del teatro.

Ya en octubre, el jueves 1, la compañía Brodas Bros se subirá a las tablas del Teatro de Molina de Segura con 'Around the World', una recopilación de las aventuras de la mítica compañía de hip-hop y danza urbana durante sus giras internacionales. Una ambientación futurista y robótica en la convergen mappings, proyecciones interactivas, láseres, vestuarios de ledes y danzas aéreas imposibles conviven en este espectáculo.

El jueves, 22 de octubre, el Teatro Circo de Murcia acogerá la puesta en escena de 'The Marriage of Heaven and Hell' (El matrimonio del cielo y el infierno), de la bailarina Muriel Romero y el compositor Pablo Palacio (Instituto Stocos).

La programación del circuito en la Región de Murcia proseguirá el 5 de noviembre en Molina de Segura con La Phármaco. La compañía dirigida por la coreógrafa Luz Arcas presentará 'Una gran emoción política', un trabajo inspirado en la compleja personalidad de María Teresa León y en su autobiografía, 'Memoria de la melancolía'. Un día más tarde, La Phármaco visitará el Teatro Circo con el mismo montaje.

Ya el viernes, 11 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar en la capital murciana de la Cia. Maduixa y su 'LÙ (?)', la nueva producción de la compañía valenciana. Este espectáculo dirigido a niños y niñas a partir de los 4 años combina la danza, el ingenio y el audiovisual, creado y dirigido por Joan Santacreu, con Melisa Usina y Laia Sorribes sobre el escenario.

La oferta del circuito en se cerrará el 24 de abril de 2021 en Molina de Segura con la puesta en escena de 'Un día cisne en el teatro', un proyecto del coreógrafo Iker Gómez que supone un taller-espectáculo ideado para fomentar los valores sociales y la convivencia a través de la danza.

El circuito estatal, promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y coordinado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, nacía en 2010 con el objetivo de fortalecer la visibilidad de la danza y promover la gira de compañías y la diversidad de estilos y géneros escénicos.

Un total de 114 funciones a cargo de 23 compañías conforman este 2020 la programación de 'Danza a Escena', cuyas representaciones se extenderán a escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos en once comunidades autónomas.

Desde su creación en el año 2010, el circuito artístico Danza a Escena ha alcanzado muchos de los objetivos que motivaron su puesta en funcionamiento, incrementando significativamente la oferta y diversidad de propuestas coreográficas en las programaciones de los espacios escénicos de titularidad pública, favoreciendo la contratación de aquellos géneros con mayor dificultad para ser programados y fomentando la creación y formación de públicos y audiencias.

Durante este tiempo, Danza a Escena ha contado con la participación de 132 compañías y 199 espectáculos diferentes, que han realizado un total de 1165 funciones.