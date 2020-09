Jesús Vázquez habla sobre el caso 'Arny' en 'Mi casa es la tuya' y revela quién fue su principal apoyo

Este viernes, el presentador de Idol kids protagonizó la segunda entrega de Mi casa es la tuya, el formato de entrevistas de Bertín Osborne. Vázquez sorprendió mostrando su lado más vulnerable en varias ocasiones, como cuando le tocó hablar sobre el caso Arny.

El episodio, que tuvo lugar en 1995, pilló a Vázquez completamente desprevenido: "Hicieron una llamada a las 22:00, y mi madre me llamó llorando, muy preocupada. Tuve que coger un coche e irme sin dormir. Me pidieron 6.000 euros para no entrar en prisión en ese mismo momento", explicó muy afectado.

"Hicieron sangre con gente que no tenía nada que ver, yo ni siquiera había visto el bar... ahí estaba todo el mundo en connivencia: policía, fiscalía, guardia civil..." además, el presentador habló sobre lo que le supuso personalmente: "Me cerraron todas las puertas, no podía ni ir a un restaurante. La gente me miraba e insultaba".

Pero, por aquel entonces, apareció Jorge Cadaval en su vida. El humorista, con el que apenas tenía relación, le llamó un día para ofrecerle que viviera una época en su casa, pues ambos se habían visto envueltos en el caso de prostitución infantil sin comerlo ni beberlo. "Es una de las personas más especiales de mi vida, siempre ha tirado de mí", digo Vázquez sobre Cadaval.