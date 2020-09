El sector dels videojocs valencians preveu facturar 130 milions d'euros al 2022

Així ho revelen les dades avançades aquest matí durant la presentació en Les Naus de la segona edició del 'Llibre Blanc del Desenvolupament de Videojocs a la Comunitat Valenciana', promogut per les Naus i elaborat per DEV (Associació Espanyola d'empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Programari d'Entreteniment), segons ha informat font de la sala.

D'aquesta manera, indústria del desenvolupament de videojocs a la Comunitat València s'està posicionant com un sector cada dia més prometedor des del punt de vista empresarial i de generació d'ocupació, així com per la seua contribució a la cultura i a l'educació en la societat".

Per açò, el regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha recalcat que s'ha de "donar suport a aquests sectors lligats a la innovació i a la creativitat com a planter del talent més jove, així com donar suport a les empreses en marxa que amb les seues idees ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones".

Per a açò, l'edil no ha dubtat a ressaltar la importància de la col·laboració pública-privada i la col·laboració entre àrees com la innovació i la cultura. Així mateix, l'estudi reflecteix un perfil professional "molt preparat i jove", ja que el 67% posseeix estudis superiors i el 52% té menys de 30 anys.

El llibre també ressalta alguns punts amb possibilitats de millora com l'increment de les professionals de gènere femení, ja que actualment representen únicament el 15% de la plantilla de les empreses del sector.

En aquest sentit, Galiana ha ressaltat la importància de seguir treballant per a fomentar les vocacions creatives i de desenvolupament entre les xiquetes, així com el suport a les desenvolupadores en actiu. Com a exemple, Les Naus col·labora i acull des de fa anys FemDevs, un esdeveniment mensual per a potenciar la comunicació i col·laboració entre les dones desenvolupadores de videojocs.

El llibre, que es podrà descarregar gratuïtament en: